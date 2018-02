Els Patriots i els Eagles, enmig de l’espectacle més gran

Dilluns a la matinada, a partir de dos quarts d’una, el món s’aturarà enlluernat amb la 52a final de la Super Bowl, que tindrà lloc a l’US Bank Stadium de Minneapolis (Minnesota). L’espectacle esportiu més seguit en tot el planeta tindrà com a protagonistes els New England Patriots de Tom Brady i els Philadephia Eagles, aspirants a un títol que mai no han aconseguit. Els campions de les dues conferències arriben a la gran final amb trajectòries ben diferents: si bé els Patriots, amb la seva desena participació, esdevindran l’equip que més vegades ha disputat la Super Bowl i jugaran per revalidar un títol que seria el sisè, els Eagles lluitaran per estrenar-se en la seva quarta final. L’última la van perdre l’any 2005, precisament contra els Patriots, on ja jugava Tom Brady, la indiscutible figura de l’equip de Nova Anglaterra i de l’NFL.

En la roda de premsa que va oferir dimecres, durant la nit inaugural de la Super Bowl, a Brady, de 40 anys, li van preguntar, per enèsima vegada, sobre la seva eterna joventut. “Per què tothom vol que em retiri? No ho entenc. Em diverteixo i l’equip està bé. Soc una mica més gran que la majoria dels altres, però estic gaudint molt. I no, no estic pensant en la jubilació. Penso en la Super Bowl que intentaré guanyar”, va etzibar. En un altre moment de la seva compareixença, el quarterback, que aquesta temporada ha fet 32 passades de touchdown, no va amagar la seva afició pel futbol ni pel millor futbolista del món. “Estimo Leo Messi, és un gran jugador, jo soc una mica més vell”, va manifestar, irònic.

El camí dels Patriots fins a la final no ha estat fàcil. Han perdut jugadors importants al llarg del curs, com Julian Edelman, Dont’a Hightower i, sobretot, Rob Gronkowski. Els problemes físics també han afectat Tom Brady, que va haver de jugar la final de conferència, contra els Jaguars de Jacksonville, amb 12 punts de sutura a la mà. Per la seva banda, els Eagles de Philadelphia han signat uns resultats prou bons durant la temporada per guanyar-se el respecte de tothom. Tot i així, no han estat els favorits en les dues fases de play-off que van passar abans d’aconseguir un lloc en la Super Bowl, ni contra els Atlanta Falcons ni contra els Vikings de Minnesota, per la lesió de la seva gran estrella, Carson Wentz. No comptaven, però, amb la bona actuació del seu substitut, Nick Foles. En la Super Bowl Wentz tampoc no podrà ajudar el seu equip, que, de nou, no serà el favorit.