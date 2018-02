Retrobament daurat

La plantilla sencera del FC Barcelona Lassa es va retrobar ahir després d’un mes llarg sense fer-ho per les festes nadalenques i per la disputa de l’europeu de seleccions a Croàcia. Va ser un retrobament marcat per la presència dels cinc campions europeus amb la selecció espanyola –Raúl Entrerríos, Viran Morros, Gonzalo Pérez de Vargas, Valero Rivera i Aitor Ariño–, que van acaparar tot el protagonisme, tot i que ahir també s’incorporaven als entrenaments els components de la selecció francesa –Cedric Sorhaindo i Dika Mem–, que van obtenir la medalla de bronze a Zagreb. El tercer component del l’equip bleu, Timothey N’Guessan, havia tornat abans d’hora a Barcelona a conseqüència d’un esquinç al genoll esquerre.

Precisament, l’estat de la infermeria blaugrana va ser un dels temes de qüestió en la compareixença del tècnic Xavi Pascual, tot i que primer va voler felicitar tots els components de l’equip que van tornar amb medalla de l’europeu. “Quan juguen un campionat com aquest i obtenen medalles [vuit en total], el primer que sento és orgull. Estic molt content perquè són jugadors que treballen moltíssim i es mereixen tot allò bo que els pugui passar. Les cinc medalles d’or i les de tres de bronze donen més vàlua a l’equip. Segur que venen cansats, com sempre, però millor que estiguin contents”, va destacar. Pascual també va tenir paraules d’elogi per als components i el cos tècnic de la selecció espanyola: “Ja he felicitat en Jordi Ribera i els jugadors. No és fàcil guanyar i encara menys tal com va anar el campionat. L’equip va anar de menys a més i el grup ha demostrat un molt bon treball, ha sabut sortir-se’n de moments complicats com la derrota contra Eslovènia. Ha demostrat en molt poc temps que és capaç de refer-se i això només ho poden fer els equips grans, amb jugadors compromesos. En menys de 24 hores van saber recuperar-se d’un gran pal. Això és esport i són coses que poden passar, però l’equip es va aixecar i independentment que després guanyis o perdis, la imatge que dones sobre la pista és per estar-ne orgullós.”

Un altre dels homes feliços ahir a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí era Toni Garcia, que exerceix de segon de Ribera a la selecció espanyola i de secretari tècnic de l’handbol formatiu en el FC Barcelona. Precisament, Garcia va recordar que aquesta experiència havia estat molt especial perquè l’ha viscuda al costat de molts jugadors que coneix de fa molts anys, tant de la seva etapa en el Granollers com en el Barça: “Molts d’aquests jugadors els havia entrenat de petits, i viure això amb ells [Gonzalo, Valero, Ferran Solé, Balaguer, Adrià Figueras, Rodrigo Corrales...] després d’haver contribuït en la seva etapa de formació és molt gran, t’omple molt... Encara sóc en un núvol.” García també va destacar el paper de Ribera: “Tots el coneixem; és un treballador increïble, incansable, líder nat del grup, ens ha fet funcionar a tots a la perfecció. Aquesta medalla referma tot el treball que està fent amb la federació pel que fa a tecnificació.”

