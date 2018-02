Ambició de semifinalista

Els blaugrana tenen avui al Parc Esportiu Llobregat un compromís teòricament accessible en el derbi català de la categoria (18 h / Esport 3). Malauradament, el Sant Pere i Sant Pau Tarragona 2018, un històric, ha pagat la seva falta de pressupost per reforçar-se i, amb un equip format per jugadors molt joves, ha perdut tots els partits i tampoc no ha guanyat cap set i fa camí irremissiblement cap al descens, una llàstima per al voleibol català. Malgrat la situació del rival, Lorente, el tècnic blaugrana, remarca la concentració amb què afronten el duel: “Només pensem en el partit contra el Tarragona. El preparem com un partit més, com cada setmana amb la màxima il·lusió. Hem jugat dos partits en què no hem pogut puntuar i ara arriba un període que serà clau per als nostres interessos.”