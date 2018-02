Almenys, l’‘average’

Lliga Asobal

Jornada 16

Anaitasuna - Guadalajara

avui

Teucro - Zamora

avui

Port Sagunt - Barça Lassa

avui

Osca - Bidasoa

22 - 22

Puente Genil - C. Encantada

avui

Ademar - Morrazo Cangas

avui

Benidorm - Valladolid

avui

La Rioja - Fraikin Granollers

30 - 28

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça Lassa 29

15 14 1 0 500 341

Guadalajara 20

15 9 2 4 427 417

Anaitasuna 19

15 9 1 5 407 403

Ademar 19

15 9 1 5 420 396

Fraikin 19

16 9 1 6 458 455

Osca 19

16 8 3 5 423 400

C. Encantada 18

15 8 2 5 403 385

La Rioja 17

16 8 1 7 464 441

Valladolid 15

15 7 1 7 409 410

Bidasoa 13

16 6 1 9 427 436

Benidorm 13

15 5 3 7 387 409

Teucro 11

15 4 3 8 411 448

Puente Genil 10

15 5 0 10 393 417

Zamora 9

15 4 1 10 382 429

Port Sagunt 7

15 3 1 11 363 433

Morrazo Cangas 6

15 2 2 11 385 439

El Fraikin Granollers va caure a la pista del Logronyo en la represa de la lliga (30-28). Un gol de Resina en els darrers segons va permetre als vallesans de conservar l’average a favor, perquè en el partit de la primera volta havien guanyat a casa per 30 a 27. En una primera part fluixa, el Fraikin va arribar a perdre de sis, però la consistència de Bernatonis, impressionant amb 14 gols en tot el partit, li va permetre de situar-se 14-12 i amb una jugada a favor. Terrafeta va perdre la pilota i els locals van ampliar l’avantatge a tres en el descans. En la represa, dues jugades de Terrafeta i Èdgar Pérez van situar el Granollers a només un gol del Logronyo (15-14), que, malgrat tot, va tornar a obrir una escletxa de tres gols (19-16). A cinc minuts del final, Guàrdia va aturar un penal i el Granollers va trenar una jugada i es va situar a només un gol. Porras, molt atent, va marcar i el Fraikin va veure la possibilitat de capgirar el partit. A 1:15 del final, amb dos gols per sota, Bernatonis va desaprofitar un llançament per tornar el desavantatge al mínim. El Logronyo no va fallar en la jugada següent, va assolir un tercer gol de marge i va deixar el partit sentenciat. Resina va fer l’important 28è gol del Fraikin gairebé sobre la botzina.