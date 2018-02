Mutisu i Kipchumba, amb segell del Sol Naixent

Kenyans i residents al Japó. La 32a edició de la mitja marató de Granollers-Gran Premi Mizuno, amb uns 10.000 corredors, va estar marcada per la victòria de dos joves kenyans, Alexander Mutisu (1996) i Mercy Jepkosgei Kipchumba (1995), que tenen fixat el seu camp d’entrenament al país del Sol Naixent, on la marató és viu gairebé com una religió. El fred (7ºC) i un cel ben tapat –va ploure lleugerament a l’inici de la prova– no van ser els millors aliats per a la consecució de grans registres i els vencedors van cobrir els 21,097 km de la prova en 1h01:24 i 1h13:22, lluny de les dues millors marques del traçat vallesà (59:26 i 1h10:24). Un dels grans triomfadors de la cita va ser el castellà Javier Guerra (Adidas), que va complir a la perfecció la tàctica preestablerta, va rebaixar en 36 segons la seva marca personal (1h01:38) i es va fer un lloc en el cotitzat tercer graó del podi. Les baixes temperatures no van ser cap obstacle per a un fondista acostumat a entrenar-se a Segòvia. El doble campió estatal de la distància va saber resistir el ritme imposat pels corredors kenyans fins al tram final, en què el perfil descendent i l’escalf dels aficionats impulsen els corredors fins a la meta. “L’any passat vaig guanyar el campionat espanyol i vaig fer marca personal, i aquest cop l’he tornat a rebaixar. Granollers és un lloc talismà per a mi. Haurem de continuar corrent aquí”, va etzibar Guerra, que amb aquest registre es col·loca en el vuitè lloc del rànquing espanyol de tots els temps, just darrere del seu entrenador, Antonio Serrano (1h01:30).

Quartet capdavanter