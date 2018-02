Dones de rècord a la pista coberta de Sabadell

La santcugatenca Cora Salas (CA Igualada) va volar ahir fins a 6,23 m a Sabadell i va superar per 3 centímetres la plusmarca catalana de salt de llargada, que era en poder de Dayana Etchenique (6,20 m) des de fa gairebé 23 anys, des del 25 de febrer de 1995. La gesta de Salas va ser un dels fets més destacables del campionat de Catalunya absolut de pista coberta, però no l’únic. De fet, Estela García (Nike) es va quedar molt a prop de tornar a rebaixar el seu rècord català de 200 m en acreditar 23.79 en la volta a la pista, a només 6 centèsimes (23.73) del registre que va aconseguir fa tot just una setmana a la reunió de Val-de-Reuil (França). En tot cas, la deixeble de Ricard Diéguez va establir un nou rècord del campionat, que era en poder de la seva companya d’entrenaments Cristina Lara (23.94 del 2016). La velocista blaugrana es va concentrar ahir en els 60 m, on va conquerir la seva quarta corona en la prova més curta del programa (7.53). També va acaparar el focus Maria Vicente, la jove estrella de l’ISS l’Hospitalet. La campiona mundial juvenil en heptatló va tenir una jornada molt intensa, que va segellar amb els títols de triple salt (13,11 m) i 60 m tanques (8.58), i el subcampionat de salt d’alçada (1,67 m). La victòria en triple, a més, la va rubricar amb una nova plusmarca estatal sub-18, que era en poder de la gallega Ana Peleteiro (12,70 m) des del 2011.

En la velocitat masculina, va destacar el duel a distància –van córrer en dues sèries diferents– entre Alex Kingue (AA Catalunya) i Pol Retamal (FC Barcelona), que es va resoldre a favor del primer per només dues centèsimes de marge (21.42 i 21.44). El blaugrana, però, va establir una nova plusmarca catalana sub-20. També va ser similar la resolució del títol de 400 m femení, en què Andrea Díez (AA Catalunya) va guanyar la segona sèrie i la medalla d’or, amb 55.51, i Esther Guerrero (New Balance), primera de la primera sèrie, va aconseguir la plata amb 55.61. Totes dues havien estat més ràpides en les semifinals matinals (55.08 i 55.28), en què sí que van competir plegades. En els 400 m masculins, Aleix Porras (FC Barcelona) va ser l’únic que va poder baixar de la barrera dels 48 segons (47.92 en semifinals i 47.96 en la final). El duel lleidatà en les tanques, entre Gerard Mateu Porras i Arnau Erta, es va resoldre a favor del primer per 7 centèsimes de marge (7.91 i 7.97) en una final en què tots dos van baixar dels 8 segons. En les curses de mig fons, va destacar la veterana Montse Mas (FC Barcelona), que amb la victòria en els 1.500 m continua engrandint el seu palmarès en pista coberta. L’atleta blaugrana ja té set títols catalans: un en 800 m, quatre en 1.500 m i dos més en 3.000 m.