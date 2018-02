Raquel González torna a la competició amb un títol

La marxadora mataronina Raquel González (1989) ha tornat a la competició i amb forces renovades per emprendre el cicle olímpic que ha de culminar en els Jocs de Tòquio 2020. L’atleta del FC Barcelona va conquerir diumenge al Vendrell el seu cinquè títol català de 20 km (1h31:55) i tornava a completar aquesta distància després d’un any i mig, des dels Jocs de Rio 2016. González va passar l’última temporada en blanc per recuperar-se de diversos problemes físics, amb una operació del menisc esquerre pel mig i una posterior fractura d’estrès al sacre. Eren les conseqüències d’haver forçat el cos fins al límit per poder complir el somni olímpic. “Necessitava recuperar-me de tots aquests problemes perquè hi havia dies que no podia ni caminar”, recorda la marxadora.

González va començar el nou curs al setembre a les ordres de Valentí Massana i va tancar d’aquesta manera l’etapa amb Josep Marín, que es va fer càrrec de la seva preparació des que s’entrena al CAR de Sant Cugat. “És un canvi sense risc, perquè tots dos són de la mateixa escola. Al Valentí li valoro la seva experiència en l’alta competició i l’empatia, i anem a l’una en tots els aspectes tècnics i de nutrició”, explica.

La marxadora mataronina no va decidir fins a última hora la seva participació en el campionat català. “És una competició que no havíem preparat específicament. Va ser com un entrenament amb més exigència, i estic contenta perquè vaig fer la marca que més o menys buscàvem. Vaig recuperar l’adrenalina i les rutines abans d’una competició”, assegura satisfeta. González haurà de seguir a partir d’ara el full de ruta habitual si es vol guanyar la plaça per a l’europeu de Berlín (del 6 al 12 d’agost), el gran objectiu del curs. En aquest sentit, les pròximes cites serien el campionat d’Espanya (18 de març a Castelló) i el campionat del món de marxa per equips (5 de maig a la població xinesa de Taicang). Per guanyar-se la plaça per a l’europeu hauria de ser una de les dues primeres representants espanyoles a Taicang, acabar entre les vint primeres i fer-ho amb un registre inferior a 1h31. La seva marca personal en 20 km és de 1h28:36 (2014).

La maternitat de Beatriz