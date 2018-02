Així sona Filadèlfia

Quan faltaven dos minuts i setze segons per al final, Brandom Graham va aturar Tom Brady i Dereck Barnett va recuperar la pilota per als Eagles. Va ser llavors quan la ciutat de Filadèlfia va esclatar en una festa que, probablement, encara dura. Aquesta vegada l’incombustible quarterback dels Patriots de Nova Anglaterra no va poder canviar el signe de la Super Bowl en l’últim sospir. No es va repetir la història de l’any passat, a Houston, quan els Falcons d’Atlanta van encaixar una remuntada d’última hora de 25 punts, liderada per ell, que els va deixar bocabadats i sense el títol. Al US Bank Stadium de Minneapolis, el 33-41 favorable a Filadèlfia no es va moure i qui va riure darrer va ser l’aspirant, no pas el campió. Els Eagles aconseguien així la seva primera Super Bowl i es venjaven la derrota de fa tretze anys contra els Patriots, en l’última final que havien jugat.

El partit va ser digne de l’expectació que havia aixecat. A l’hora de la veritat, les defenses van quedar fetes miques, contradient els que anunciaven que serien decisives, i el joc ofensiu va convertir l’espectacle esportiu més seguit del planeta en això: pur espectacle. Filadèlfia va prendre la iniciativa en el resultat de bon començament i va arribar al descans amb un esperançador 12-22 a favor. En la segona part es va desencadenar la tempesta i les accions d’atac van anar i venir, d’un costat a l’altre. Els Eagles van manar, amb diferències que pujaven i baixaven, fins que, en l’últim tram, els Patriots es van avançar per 33-32. “No hem sabut aprofitar aquest moment. Amb una defensa millor hauríem jugat millor els nostres atacs”, assegurava lamentant-se després Tom Brady. El llegendari quarterback aquest cop va haver de cedir el paper de protagonista principal a un rival que no fa gaire era un secundari, Nick Foles, l’MVP del partit gràcies una impecable actuació que va portar el seu equip al 33-41 final.

Els carrers de Filadèlfia

El vol més alt en la història dels Eagles va fer omplir els carrers de Filadèlfia de seguidors, especialment la seva artèria principal, Broad Street, una inacabable avinguda de 20 km. La celebració va ser desmesurada i, per moments, violenta. Hi va haver crits i càntics, uns quants contra Tom Brady, destrosses al mobiliari urbà i, fins i tot, algun incendi que va obligar a intervenir els bombers. La policia també va haver d’actuar per sufocar el saqueig que hi va haver en uns grans magatzems i, sobretot, per frenar els disturbis de la massa enfervorida. De vegades, la victòria fa mal. Però no tots els dies es guanya una Super Bowl.

No a Donald Trump