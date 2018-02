Talents que alcen el vol

Després de vestir la samarreta de la seva escola, els Jesuïtes de Casp, David Álvarez (Barcelona, 26 de febrer de 1998) va canviar d’aires. Amb 12 anys, va provar fortuna a Santa Coloma, però les circumstàncies el van acabar conduint cap a les Corts, un dels millors planters de casa nostra. En aquell entrenament de prova, va coincidir amb Mario López (Santa Coloma, 4 de setembre de 1999), que ja li va prendre la matrícula: “Recordo molt bé el dia. Em va agradar com jugava i vaig pensar que m’encantaria que es quedés”, explica l’actual tanca del Catgas Energia Santa Coloma, que no va veure com aquell desig es complia fins cinc anys després. Després de l’experiència a les Corts, David tornava a Santa Coloma per quedar-s’hi. Ja s’havien enfrontat moltes vegades, havien jugat algun torneig amistós amb les seleccions catalanes de base, i això els havia unit: “Quan jugàvem en contra era un duel més d’amics que de rivals”, diu el colomenc. “No m’agradava gens que em defensés”, admet el jove ala barceloní. Mario i David iniciaven una aventura junts a l’entitat colomenca. “Ens entenem només mirant-nos. És un honor créixer junts”, diuen amb aquella il·lusió dels novells als ulls.

I gairebé quatre anys després, el present i el futur és seu. Óscar Redondo els ha donat confiança al primer equip i ells han respost amb bona nota. “La veritat és que, quan ens van dir que ja formaríem part de la primera plantilla no ens esperàvem tenir el protagonisme que hem tingut”, confessa Mario. “Les baixes que, malauradament, ha tingut l’equip ens han ajudat”, afegeix David. “Noto com hem après. A l’inici de l’any trepitjava la pilota amb por, feia passades amb por... Ara tinc confiança”, explica David.

Per a tots dos és un honor poder gaudir cada dia de jugadors com Cristian o Ari Santos, referents en el món del futbol sala. “Els primers dies de pretemporada em costava d’entendre. No em puc creure que aquest paio, que ha guanyat mundials i copes d’Europa, s’estigui entrenant amb mi”, explica Álvarez. “Aquesta temporada la recordaré per l’Ari i tots els consells que m’ha donat com a jugador, però també com a persona. El dia que vaig haver de defensar Ferrão, estava a la banda i no va parar de donar-me indicacions. Com m’havia de girar, com m’havia de moure... És un exemple en tot”, diu Mario, que també s’emmiralla en Rubén, un dels grans noms de la història del Catgas. Per la seva banda, David té especial predilecció per un altre referent de l’entitat colomenca, Adolfo. “M’agrada el seu perfil i crec que és un jugador similar a mi; potent, intens i que surt de la norma quan l’equip necessita alguna cosa especial. Salvant les distàncies”, diu rient David.

Tots dos han tingut exemples d’excompanys i amics que un dia van alçar el vol però van acabar en equips de menys nivell. Per això, David Álvarez i Mario López, tots dos iniciant-se en estudis de l’activitat física i l’esport, volen tenir els peus a terra, es deixen aconsellar per la família, tenen el cap a lloc i parlen amb aquella precaució i respecte que acaba sent la base dels grans jugadors. “La il·lusió és la nostra gran arma, però hem de seguir treballant”, coincideixen.