Un teló esquinçat

Pyeongchang obre demà el teló dels XXIII Jocs Olímpics d’hivern. I ho fa amb la controvèrsia per l’escàndol de la trama de dopatge d’estat de Rússia encara ben candent. Aquest ha estat el tema principal tractat en la 132a sessió del Comitè Olímpic Internacional (COI). L’assemblea va tancar files amb l’executiva del COI i va donar suport a les sancions adoptades contra Rússia. La més important és la seva exclusió dels Jocs com a equip, per bé que, a títol individual, hi podran participar aquells esportistes russos que hagin demostrat tenir un currículum impol·lut. De moment, ja són 168 els que han rebut una invitació del COI per participar en els Jocs de Pyeongchang, en els quals competiran sota la bandera olímpica i amb un uniforme neutre. Tampoc podran escoltar el seu himne nacional en les cerimònies de podi si guanyen una medalla d’or. En resum, cap símbol rus serà present en la cita.

Les sancions per la trama de dopatge sistemàtic ordida durant els Jocs de Sotxi també afecten els dirigents polítics i de l’esport rus –exclosos de les cerimònies–, així com el mateix Comitè Olímpic Rus (COR), que ha estat suspès temporalment. Les sancions a Rússia han deixat fora de la llista de participants destacats esportistes com el patinador de velocitat en pista curta Viktor Ahn –sis cops campió olímpic–, el biatleta Anton Xipulin, els esquiadors de fons Alexander Legkov i Eugenia Xapovalova o els pilots de tobogan Aleksandr Tretiakov i Elena Nikitina, entre d’altres. Malgrat no tenir relació amb el dopatge, el COI no els ha considerat elegibles per als Jocs perquè considera que hi ha “sospites sobre la seva integritat”. De fet, el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) ha admès els recursos de 28 atletes russos que no havien donat mai positiu per dopatge i els ha perdonat per “insuficiència de proves”. El TAS s’haurà de pronunciar avui sobre 47 recursos més, per bé que és el COI qui té la decisió última de convidar o no aquests esportistes.

Malgrat les crides de boicot des de Rússia –el mateix president, Vladímir Putin, hi va donar suport inicialment–, el president del COI, Thomas Bach, ha intentat trampejar la crisi més important des que dirigeix aquest organisme sense tensar les relacions en excés, conscient que, en el futur, caldrà refer les relacions amb Rússia. Això sí, alguns dirigents discordants, com ara el canadenc Richard Pound, van considerar massa benvolent la posició del COI amb Rússia: “Necessitem recuperar Rússia, però amb les nostres condicions.”

Pau olímpica