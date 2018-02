Posada a punt abans de la visita del Vardar

No va tenir cap problema el Barça per tombar el Bada Huesca al Palau, en la segona jornada de la segona volta de la lliga Asobal. L’equip de Xavi Pascual continua el seu camí triomfal en la competició estatal, amb la quinzena victòria de les setze possibles en un partit que va servir d’assaig general per al matx de dissabte, contra el Vardar. La visita dels macedonis és, sens dubte, el partit més important per als blaugrana d’aquesta setmana. Ahir, però, van complir amb escreix davant els fidels aficionats que, després de 60 dies sense handbol al Palau, els van fer costat.

D’entrada, però, van trobar un rival que va plantar cara: fins a gairebé el minut quatre no es va moure el marcador. El que va venir després, però, va ser un huracà imparable per al Huesca. Set pèrdues de pilota en el primer quart d’hora van condemnar els aragonesos, que en el minut 17 ja queien per un concloent 11-4. Va ser aleshores quan José Francisco Nolasco va demanar el primer temps mort, però no va servir per a res. El Barça, intens i concentrat, va continuar colpejant i va deixar el duel quasi sentenciat al descans: 17-7.

En l’arrencada del segon temps els visitants van tenir el seu moment. Amb dues torres com Alberto Val i Nicolás Bonano en el centre de la defensa, van dificultar l’atac blaugrana i, en dotze minuts, van escurçar la diferència fins a cinc gols (22-17), moment en el qual un irritat Xavi Pascual va aturar el partit per posar les coses a lloc. Amb Pérez de Vargas a la pista, tot i que la remuntada va continuar i va arribar a posar el Huesca a quatre gols, el Barça va acabar reprenent el ritme i, en el darrer quart de partit, va tornar a aconseguir una diferència de deu gols que, finalment, van ser de dotze.