Un gol de penal de David Resina amb el temps esgotat va donar una important victòria al Fraikin Granollers en la represa de la lliga Asobal. Els vallesans van superar l’Helvetia Anaitasuna per 32-31 i el van superar en la classificació, pujant a la quarta posició. El mateix David Resina va ser el màxim anotador del partit amb 8 gols, mentre que Adrià Figueres va ser molt efectiu amb 7 gols de 7 llançaments

L’enfrontament entre el quart i el cinquè de la taula va ser molt disputat i va tenir forces alternatives. Després del gol inicial dels navarresos, els vallesans van dominar la primera meitat. Adrià Figueras i Rolandas Bernatonis van començar a posar diferències en el marcador i el Granollers va tenir 6 gols d’avantatge (17-11) en el minut 22. Es va arribar al descans amb un 19-16 per als locals.

En la segona meitat el Granollers no va poder fer res contra la defensa visitant i, malgrat que va fer el primer gol, després va encaixar un parcial de 0-6 que va permetre a l’Anaitasuna avançar-se. Els locals es van refer d’aquest mal inici de la segona meitat i van mantenir un resultat ajustat. Els visitants van tenir 3 gols de marge com a màxima diferència (21-24, minut 41), però els homes d’Antonio Rama van reaccionar i es van tornar a avançar quan faltaven 6 minuts per al final, 29-28. Una exclusió de Rolandas Bernatonis (31-29) va donar superioritat als navarresos, que van empatar (31-31). L’últim atac del Granollers va provocar un penal que David Resina va transformar.