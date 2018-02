La mitja més consolidada

L’eDreams mitja marató de Barcelona estrenarà diumenge els dos guardons que ha aconseguit aquest últim curs, el Gold Label per part de la IAAF (Federació Internacional d’Atletisme) i el segell 5 estrelles per part de l’AEA (Associació Europea d’Atletisme), que la situen entre les més prestigioses del calendari atlètic internacional, tal com es van encarregar de ressaltar els organitzadors en l’acte de presentació d’ahir. Per tercera edició consecutiva, la participació s’enfilarà per sobre dels 16.000 corredors, al voltant dels 16.500, dels quals un 33% provenen de l’estranger. En l’aspecte esportiu, destaca la participació del kenyà Leonard Langat, vencedor l’any passat (1h00:52) i autor de la millor marca dels participants, amb 59:18. Precisament, l’objectiu tornarà a ser trencar la barrera de l’hora o en tot cas superar el rècord del traçat, en poder d’Eliud Kipchoge (1h00:04), des del 2013. Entre els principals candidats també destaca l’ugandès Moses Kurong (59:50), el kenyà Meshack Koech (1h00:07), segon l’any passat, i l’etíop Mule Wasihun (1h00:08), que en l’última edició de la marató d’Amsterdam va acreditar 2h05:39.

Més enllà de la representació africana, ressalta l’alta participació de corredors d’elit europeus que han triat la capital catalana per segellar el seu bitllet per al mundial de mitja marató, que es disputa el 24 de març a València. “Serà com un europeu oficiós. Moltes federacions faran les proves de selecció a Barcelona”, es van atrevir a dir des de l’organització. De fet, alguns dels millors especialistes d’Alemanya, la Gran Bretanya, França, Irlanda i Suïssa seran a la línia de sortida del passeig Pujades (8.45 h) per guanyar-se el bitllet per a València. Entre els aspirants a la plaça mundialista també s’hi han de comptar els catalans Carles Castillejo (Adidas) i Marta Galimany (FC Barcelona). Tot i la seva condició de prejubilat com a atleta d’elit, el fondista rubinenc, de 39 anys, es troba en molt bona forma –va acreditar 1h03:54 a Terrassa en una prova que no figura en el calendari espanyol– i, per tant, té perfectament a l’abast la mínima per al mundial (1h04:30). També es troba en un moment dolç la vallenca Marta Galimany. La corredora blaugrana no va poder passar del cinquè lloc en el campionat d’Espanya disputat a Melilla després d’haver passat la grip i vol demostrar que val molt menys de l’1h15:23. “Estic en bona forma i en aquest circuit s’hi ha fet un rècord del món o sigui que no tinc excusa”, va dir Galimany, que comptarà amb el suport de Roger Roca, la seva llebre habitual.

La comissionada d’Esports de Barcelona, Marta Carranza, va destacar els guardons que han atorgat a la prova: “És un reconeixement al doble vessant de la cursa des del punt de vista tècnic, de marques i d’atletes d’elit [Gold Label de la IAAF] i dels serveis als corredors populars [segell cinc estrelles de l’AEA].” Carranza no va descartar que en un futur Barcelona aspiri a organitzar el mundial de mitja marató que aquest any es disputa a València.