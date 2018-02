Portugal entra als llibres d’història

La selecció espanyola va quedar ahir amb la mel als llavis. La vuitena corona europea haurà d’esperar perquè ahir Portugal es va imposar en la final del torneig gràcies a un gol de Bruno Coelho des del punt de doble i quan faltaven 55 segons per acabar la pròrroga. La Portugal de Ricardinho s’estrena en un palmarès que domina amb mà de ferro la selecció estatal.

Ja va començar molt malament el duel per a Espanya. Els errors en la creació, que han perseguit el combinat estatal durant tota la competició, van tornar a passar factura i Ricardinho, que mai se li pot donar cap facilitat, va obrir la llauna en el primer minut. L’inici accidentat va estabornir Espanya, que no va entrar en el partit fins ben entrat el primer temps. Els homes que dirigeix José Venancio guanyaven la possessió però no inquietaven la porteria portuguesa. Tampoc duia perill l’atac portuguès i només Ricardinho, entossudit a demostrar en cada ocasió per què és considerat el millor del món, va intentar-ho des de la distància però es va trobar el que també és considerat millor porter del planeta, el blaugrana Paco Sedano. On no arribava el jugador del Barça, hi havia els pals, que van evitar el gol del combinat portuguès. La rèplica va ser del balear Miguelín, que també va topar amb la fusta. Va ser el preludi del gol de l’empat, obra de Tolrà. El maresmenc va tocar lleugerament la pilota en la sortida del porter portuguès. El català responia amb una diana i una bona actuació al càstig del seleccionador, que el va deixar sense jugar dos partits per una errada en la jornada inaugural.

A Espanya li va anar bé el gol i en l’inici de la represa va estar millor. Ricardinho seguia sent l’amenaça ofensiva dels portuguesos però Paco Sedano va estar molt fi. L’exblaugrana Lin, aprofitant una jugada de pissarra, va fer un gol que posava les coses molt favorables al combinat espanyol. Fins i tot, Miguelín podria haver sentenciat el duel amb l’1-3 però el seu xut de doble penal va estavellar-se al pal. Llavors tot es va torçar. Portugal, que semblava morta, va reaccionar amb l’empat a dos minuts del final. Tot i la lesió de Ricardinho després d’una topada amb Pola, els portuguesos van mantenir el tipus en la pròrroga i va aconseguir capgirar el caseller de les faltes. Quan quedaven 55 segons van saber forçar un doble penal que va ser decisiu. Bruno Coelho no va fallar i va donar la primera corona europea a Portugal.