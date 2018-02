Escòcia remunta contra Franca

El conjunt escocès va aconseguir la seva primera victòria en el Sis Nacions després de remuntar contra el conjunt francès i imposar-se per 32-26. França es va avançar en el marcador i va estar al davant fins al minut 71 però no va poder contrarestar l’encert anotador de Greig Laidlaw, que va sumar ell sol 22 punts per als escocesos amb dues transformacions i sis cops de càstig. El conjunt francès va encaixar la segona derrota en dos partits però va sumar un punt de bonificació defensiva.

L’inici del partit va ser favorable a França, que amb un assaig, la seva transformació i un cop de càstig es va avançar amb un 0-10 en el minut deu de partit. Escòcia va anotar el seu primer assaig i va entrar dins del partit, que va tenir uns minuts molt intensos i amb els dos equips encertats en atac que van situar el resultat de 14-20 a la mitja part.

En la segona meitat cap dels dos equips va tornar a aconseguir cap assaig i es va entrar en un intercanvi d’anotació pels cops de càstig. França es va avançar fins al 20-26, però a partir d’aquí els jugadors francesos van començar a fer faltes i a ser sancionats amb cops de càstig que els escocesos van saber aprofitar. En quatre ocasions van transformar el xut a pals i van capgirar el partit. Greig Laidlaw va empatar (26-26) en el minut 65 i quan faltaven nou minuts per al final va posar al davant Escòcia amb el 29-26, i encara va ampliar el resultat.

Sis Nacions

Anglaterra - Gal·les

12 - 6

Irlanda - Itàlia

56 - 19

Escòcia - França

32-26

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Irlanda 9

2 2 0 0 71 32

Anglaterra 9

2 2 0 0 58 21

Gal·les 6

2 1 0 1 40 19

Escòcia 4

2 1 0 1 39 60

França 2

2 0 0 2 39 47

Itàlia 0

2 0 0 2 34 102