Zarhouni i Mas, campions

Els atletes del FC Barcelona Mohamed Zarhouni i Montse Mas van quedar ahir campions de Catalunya de cros en imposar-se en la prova celebrada a Mollerussa, on es van aplegar prop de 2.000 atletes. El campionat es disputava tant en modalitat individual com per clubs, i es van proclamar campions en aquesta modalitat d’equips el CA La Sansi, tant en homes i en dones.

Pel que fa a la prova masculina, després de gairebé 10 kilòmetres de lluita, el triomf es va decidir per només cinc segons de marge a favor de Mohamed Zarhouni, del FC Barcelona, davant del seu company de club Ibrahim Ezzaydouny, que tot i no tenir encara passaport espanyol ja és atleta del país a tots els efectes per la federació catalana. En un circuit trencacames molt dur per als atletes, Zarhouni va fer un temps de 29.31, per 29.36 del segon, i ben a prop va entrar també el tercer classificat, Jonathan Romeo (CA Lloret-la Selva), que havia estat campió l’any passat. Tots ells formaran part de la selecció catalana per al campionat d’Espanya. Pel que fa a l’apartat d’equips, el campió, el CA La Sansi, va sumar 47 punts, i el van seguir el CA Montornès, amb 66, i el Cornellà At., amb 91.

Quant a la categoria femenina, la cursa va ser un duel entre les dues màximes favorites, Montse Mas (FC Barcelona) i Laia Andreu (CA Granollers), campiona el 2017. Al final, la blaugrana es va endur el triomf amb un temps de 34.34, amb Laia Andreu, que va entrar segona a 20 segons (34.54). El tercer lloc del podi va ser per a Janeth Becerra (CA La Sansi), amb 35.26. Per clubs, el CA La Sansi també es va imposar en sumar 35 punts, per 40 de l’Avinent Manresa i 44 del CA Granollers.

El campionat, organitzat per l’Ajuntament de Mollerussa i l’AA Xafatolls, va comptar amb un centenar de voluntaris i va tenir com a escenari el parc de la Serra, amb la pista d’atletisme com a punt de sortida i arribada. La cursa sènior es va disputar sobre un recorregut de 9.600 metres. Per tal de donar cabuda a totes les categories, es van habilitar quatre circuits diferents que, a banda de la pista d’atletisme, també recorreran el circuit de cros, d’hípica i el d’autocròs.

El campionat de Catalunya de cros tornava a les comarques lleidatanes després de 25 anys d’absència, quan es va celebrar a Arbeca. Concretament, aquesta ha estat la setena vegada que el campionat de Catalunya de cros se celebrava a Ponent, ja que s’ha disputat dos cops a Lleida, dos a Arbeca, un a Almacelles i ara dos també a Mollerussa. La darrera vegada que es va celebrar a la capital del Pla d’Urgell va ser el 1985.