Genzebe Dibaba arriba a Sabadell en plena forma

L’etíop Genzebe Dibaba es troba a Sabadell “com en una segona casa”. A la capital vallesana hi va fer llargues estades d’entrenament durant tres temporades (2014-16) i en la pista coberta hi ha establert dos magnífics registres en les dues últimes edicions del míting internacional de Catalunya: la segona millor marca mundial de la història en 3.000m (8:22.50 el 2016) i el rècord absolut de 2.000m (5:23.75 el 2017). En aquesta ocasió, arriba a la cita amb el propòsit de fixar el millor registre del curs en els 3.000m (8:36.01 en poder de la nord-americana Shelby Houlihan), després d’haver marcat territori en els 1.500 m, en què ja ha acreditat les dues millors marques de l’any (3:57.45 a Karlsruhe i 4:02.43 a Madrid).

Dibaba és tota una especialista en pista coberta, en què atresora tres títols mundials, un de 1.500m (Istanbul 2012) i dos de 3.000 m (Sopot 2014 i Portland 2016), i acapara sis rècords del món (1.500 m, una milla, 2.000 m, 3.000 m, dues milles i 5.000 m). L’estrella etíop explica per què li proven tant les competicions indoor: “A alguns atletes potser els resulta difícil, però jo arribo a la pista coberta amb molta energia i il·lusió, perquè és a principi de temporada, i estic molt més descansada. Després de l’estiu carrego les piles per començar el curs a ple rendiment.” La gran cita hivernal és el mundial de Birmingham (del 2 al 4 de març), on té previst defensar la seva doble corona en els 3.000 m. A Sabadell, la múltiple recordista mundial ha demanat que el pas de les llebres sigui a un ritme idoni per aturar el cronòmetre al voltant de 8:20. La seva plusmarca mundial és de 8:16.60 (2014). Pel que fa a la campanya de l’aire lliure i sense cap gran campionat a la vista, el seu repte serà aconseguir “els rècords mundials de la milla i de 5.000 m”, i afegir-lo al de 1.500 m (3:50.07). Dibaba s’entrenarà aquest curs a Etiòpia, però amb vista al 2019 no descarta tornar a Sabadell per preparar el mundial de Doha.

