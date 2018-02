La lluita per anar a Europa

La lluita per entrar en les competicions europees de la temporada vinent és molt ajustada en les primeres posicions de la lliga Asobal. El Barça Lassa, com a líder molt destacat, pràcticament té assegurada una de les places de la lliga de campions, mentre que per a la segona i les dues places de la copa EHF hi ha set equips que estan separats només per quatre punts –un dels quals el Fraikin Granollers–, quan falten tretze jornades per acabar la competició. El conjunt vallesà ocupa la quarta posició de la classificació amb 21 punts, dos menys que l’Abanca Ademar Lleó (23), que és el segon, i un menys que el Quabit Guadalajara (22), que és tercer. Actualment, aquests tres equips estan en les places de competició europea, però darrere seu tot també està molt ajustat. La cinquena posició de l’Asobal l’ocupa l’Helvetia Anaitasuma amb 20 punts, i després hi ha tres equips empatats a 19 punts, que són el Bada Osca, el Liberbank Ciudad Encantada i el Logronyo la Rioja.

El Granollers jugarà aquest vespre a la pista del Recoletas Atlético Valladolid (20.30 h) i iniciarà quatre jornades seguides en que s’enfrontarà amb equips de la zona mitjana i baixa de la taula, i on hauria de sumar punts per seguir escalant posicions. El Valladolid és el desè de l’Asobal amb 15 punts i ha estat derrotat en els tres últims partits que ha disputat. En la primera volta, però, va guanyar a la pista del Granollers (28-33). Després del partit d’aquest vespre, els vallesans jugaran a casa contra el Condes de Albarei Teucro, visitaran la pista del cuer, el Frigorífico Morrazo Cangas i rebran el Fertiberia Port Sagunt que ocupa l’altra posició de descens. En els dos següents partits, el Granollers tindrà rivals directes en aquesta lluita per entrar a Europa, el Liberbank Ciudad Encantada i el Bada Osca. Els vallesans es tornaran a enfrontar amb dos equips de la zona baixa, el Bidasoa Irun i l’Ángel Ximénez Avia Puente Genil, abans de jugar el derbi català a la pista del Barça en la 26a jornada. En aquests moments, el conjunt vallesà també ha recuperat efectius que estaven lesionats de llarga durada per ajudar l’equip com són Mamadou Gassama i Jorge Silva.

En aquesta llarga lluita per classificar-se per jugar les competicions europees que queda, el Fraikin Granollers, igual que l’Helvetia Anatasuna i l’Abanca Ademar Lleó, tenen en contra que actualment també estan jugant a Europa i molt sovint han de disputar dos partits a la setmana. Els vallesans i els navarresos acaben d’iniciar la fase de grups de la copa EHF, mentre que els castellans competeixen en la lliga de campions.