Vol cap al diploma

Queralt Castellet va aconseguir un diploma olímpic gràcies al setè lloc en la final olímpica de migtub de Pyeongchang. Aquest és el segon diploma de la història que un català del Principat guanya en uns Jocs d’hivern, després del quart lloc de Jordi Font en la prova de cros de Torí 2006. El setè lloc de la rider vallesana és el seu millor resultat en quatre participacions olímpiques –de les quals, tres finals–, i supera l’onzena posició aconseguida fa quatre anys a Sotxi.

Amb una puntuació de 67.75 feta en la segona de les tres baixades –només puntuava la millor–, la sabadellenca no va poder acostar-se a les posicions d’un podi molt anhelat. “En la tercera baixada tenia la ronda, però no m’ha sortit. Venia a planxar-la, però he caigut i, per tant, no l’he aconseguida. Així que el diploma està bé, però no era l’objectiu”, reconeixia Castellet amb certa decepció després de la prova. La vallesana tenia serioses aspiracions de fer medalla. Fa només un mes es va imposar a set de les onze rivals que va tenir ahir –inclosa la campiona olímpica, la nord-americana Chloe Kim– en la prova de la copa del món que va guanyar a Snowmass. Castellet té en el seu palmarès una plata en el mundial del 2015, any en què va morir el seu entrenador i company sentimental, Ben Jolly. Després d’uns mesos apartada del surf de neu, la catalana va tornar a la competició amb un nou entrenador, l’australià Benjamin Bright, germà de Torah Bright, qui va ser campiona olímpica de migtub a Vancouver i subcampiona a Sotxi.

