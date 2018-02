Genzebe Dibaba es desplaça pel tartan de la pista coberta de Sabadell com si corrés pel bosc d’eucaliptus de Bejoki (Etiòpia), on van fer les primeres passes en l’atletisme totes les seves germanes. L’estrella etíop se sent a la capital vallesana com en una segona casa, i no s’amaga de demostrar-ho cada cop que hi competeix. “Estimo Sabadell”, proclamava Genzebe, envoltada de nens i nenes delerosos del seu autògraf en la cloenda del míting internacional de Catalunya. Només feia uns minuts que acabava d’establir la millor marca mundial de l’any de 3.000 m en 8:31.23, superant per gairebé 5 segons els 8:36.01 que la nord-americana Shelby Houlihan va signar el 3 de febrer a Boston.

En les dues edicions anteriors del míting, la diva de Sabadell havia fixat la segona millor marca de la història en 3.000 m (8:22.50 ) i el rècord absolut de 2.000 m (5:23.75). Aquest cop no venia amb pretensions tan ambicioses, i es conformava a signar el millor registre del curs. “Estic contenta perquè he guanyat i he fet la marca que buscava”, va rematar la mitjana de les Dibaba, conscient que es troba en un gran moment de forma i està preparada per conquerir la seva tercera corona consecutiva de la distància en el mundial de Birmingham, el primer cap de setmana de març. Per aconseguir el seu propòsit, la corredora etíop havia de cobrir cadascuna de les 15 voltes de la cursa en poc més de 33 segons. Sara Gómez, del Cornellà Atlètic, i la marroquina Siham Hilali van marcar el ritme en les cinc primeres voltes i van cobrir el primer terç de la cursa en 2:50. A partir d’aquí, l’estrella etíop va emprendre el camí en solitari, sense ningú que li pogués fer ombra. Volta a volta, amb l’escalf del públic entregat a la causa i al ritme percussionista del grup musical Afro Rasa Electronic, va anar incrementant la seva elegant gambada per anar triturant metres i signar el definitiu 8:31.23, després d’haver passat el parcial del segon quilòmetre en 5:39.

L’altra gran protagonista de la jornada va ser el migfondista gavanenc Marc Alcalà (FC Barcelona), que per fi va poder demostrar el treball dels entrenaments i va signar la mínima de 1.500 m per al mundial per només 5 centèsimes de marge (3:39.45 per 3:39.50). Els seus companys d’entrenament Albert Nogueras, primer, i Àlex Rodríguez, després, van exercir el paper de llebres i van aplanar-li el camí en els primers metres. Tot i que en el parcial del mil va estar una mica per sota del que tocava, Alcalà va acabar molt fort i va resistir l’atac final de Kevin López per obtenir el seu propòsit. La banyolina Esther Guerrero, en canvi, no va trobar les sensacions ni la cursa ideal i es va haver de conformar amb el segon lloc en els 800 m i un registre de 2:04.43. En tot cas, Guerrero té la mínima mundialista del curs passat (2:01:59 per 2:02.00). A l’inici del míting, la velocista Estela García (Nike) havia imposat la seva llei tant en els 60 m (7.42) com en els 200 m (23.79), no gaire lluny de les seves marques (7.41 i 23.73).