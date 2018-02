El Granollers s’emporta el partit en l’últim atac

Brillant victòria del Granollers a Valladolid que manté l’equip vallesà en la lluita pels primers llocs de la lliga. Els d’Antonio Rama van sentenciar en l’últim minut després d’una hora de handbol molt intensa. El partit va començar sense treva i amb molt encert ofensiu en els dos bàndols. Adrià Figueras va ser el protagonista de l’atac vallesà. No és estrany que vuit dels nou gols que va marcar els fes en la primera part. Tot i així, qui va aconseguir el primer avantatge important va ser el Valladolid, que va marxar de quatre (12-8) en el minut 16. Un temps mort demanat per Antonio Rama i l’entrada de Marc Guàrdia a la porteria van posar les coses a lloc. El ritme frenètic no va baixar, però el Granollers va evitar que el seu rival eixamplés la diferència i va arribar al descans amb un ajustat 18-17.

Els castellans van tornar a aconseguir avantatges de dos i tres gols durant la segona part, gràcies a un joc agressiu que, per altre banda, els va carregar d’exclusions. El cas és que el partit no es va trencar i que es va arribar als últims minuts amb igualtat màxima. Qui millor va saber jugar aleshores va ser el Granollers, que, amb un parcial de 0-4, amb gol final d’Ian Tarrafeta quan quedaven 40 segons, va sentenciar.