Fourcade no acaba la feina

“He perdut la frescor i la lucidesa. No és que hagi tingut por, ni cap pensament estrany, és que no he acabat la feina.” Així explicava ahir Martin Fourcade l’errada que el va deixar sense podi en la prova de 20 km de biatló. El català del nord era el gran favorit, però dues errades inexplicables en el tir el van relegar al cinquè lloc. “No estic decebut, estic molest, perquè he deixat la feina a mig fer i he regalat un títol olímpic”, repetia. A banda dels dos trets errats en el quart camp de tir, Fourcade tampoc no va tenir el millor dia damunt dels esquís. El noruec Johannes Boe, medalla d’or, el va avantatjar de 40 segons. “No he reaccionat, no he aconseguit mantenir el nivell d’atenció ni el rendiment que cal per disputar un títol olímpic”, lamentava.

La decepció d’ahir, que se suma a la de diumenge, quan va ser vuitè en la prova de 10 quilòmetres esprint, arriba després que Fourcade, normalment infal·lible en el control de les seves emocions, errés precisament allà on menys es podia esperar. “Tot l’esforç que he fet en l’inici de la cursa ha estat inútil, he fallat als peus del podi”, comentava en aquest sentit. Fourcade disposa ara de tres oportunitats més per aconseguir medalles: 15 quilòmetres sortida massiva, 4 x 7,5 quilòmetres relleus i 2 x 7,5 quilòmetres relleus mixtes. Caldrà veure si és capaç de refer-se com va fer dilluns, guanyant la medalla d’or en els 12,5 quilòmetres persecució l’endemà del seu primer fracàs a Pyeongchang.

Boe s’estrena