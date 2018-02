Mechaal, el rival a batre

Adel Mechaal està convertint en tradició un fet que hauria de ser excepcional. Per tercera vegada en pista coberta, el fondista palamosí abordarà el campionat d’Espanya, que es disputa el cap de setmana a València, amb el propòsit de segellar el doblet en 1.500 m i 3.000 m. El 2015, a Antequera, va certificar una fita sense precedents en les 51 edicions del campionat, aconseguint la victòria en les dues distàncies. I el 2017, a Salamanca, es va quedar a un pas de repetir la gesta assolint el títol en 3.000 m i havent-se de conformar amb el subcampionat de 1.500 m. El gavanenc Marc Alcalá (FC Barcelona) va ser l’únic que va poder impedir el doblet de l’atleta del New Balance i en aquesta ocasió es torna a presentar com el seu rival més qualificat. A més de la seva condició de vigent campió, el corredor blaugrana es troba en un bon moment de forma, com va demostrar dimarts en el míting de Catalunya, a Sabadell, en què va acreditar la mínima per al mundial de Birmingham, amb 3:39.45. Alcalá va pujar el curs passat al graó més alt d’un podi de 1.500 m íntegrament català, amb Mechaal en la segona posició i Llorenç Sales (FC Barcelona), en la tercera. L’atleta de la Galera apostarà aquest cop pels 3.000 m, en què ja ha trencat la barrera dels 8 minuts (7:56.01).

Mechaal arriba al Palau Lluís Puig de València després d’una gira per tres reunions del circuit mundial de la IAAF, en què s’ha posat a prova amb les primeres espases dels 3.000 m: quart a Karlsruhe amb 7:40.14; tercer a Düsseldorf amb 7:42.06; i quart a Boston amb 7:44.31. Són registres que situen l’atleta empordanès un graó per sobre de qualsevol altre rival en l’àmbit espanyol. En el 1.500 m ho tindrà més difícil. A banda del desgast que acumularà en la final de 3.000 m (20.20 h) –les semifinals de 1.500 m es disputaran només 15 minuts després, a les 20.35 h, i la final demà a les 12.45h– tindrà rivals del nivell del mateix Alcalà, Kevin López, Jesús Gómez o el campió sub-23 de 800m Ignacio Fontes.

Un altre dels referents catalans a València serà la banyolina Esther Guerrero (New Balance), que aspira a la quarta corona consecutiva de 800 m sinó ho impedeix un contratemps d’última hora.Guerrero va patir una microruptura al bíceps femoral en l’entrenament de dijous i avui se sotmetrà a més proves per saber si està en condicions de competir. L’atleta del New Balance, amb 2:01.55, té la mínima per al mundial de l’any passat. En la reunió de Sabadell també van rendir a molt bon nivell Irene Bonilla i Zoya Naumov, que hauran de competir per una de les places del podi.

En les proves de velocitat destaca la participació de les deixebles de Ricard Diéguez, amb Estela García (60 m i 200 m), Cristina Lara (60 m), Jaël Bestué (200 m) i Andrea Díez (400 m).