El Sant Andreu sotmet el Mataró

El Sant Andreu va tombar La Sirena Mataró en l’eliminatòria més atractiva i vibrant dels quarts de final de la copa que es disputa a la piscina Josep Vallès del Mediterrani, i avui s’enfrontarà a l’Astralpool Sabadell, que no va patir gens contra el Rubí. Les vallesanes són les clares favorites per embutxacar-se el primer bitllet per a la final de demà. En canvi, es preveu un duel més renyit i emocionant en l’enfrontament per l’altra plaça a la final que protagonitzaran les amfitriones del Medi i del Terrassa, que ahir van resoldre positivament les eliminatòries amb el Sant Feliu i el Saragossa, respectivament.

La copa es va inaugurar amb un espectacular Sant Andreu. Les de Javi Aznar van saltar a la piscina intenses i decidides i van superar un Mataró que es va anar despertant a mesura que va anar encaixant gols, en total cinc, obra de Crespi (2), Guiralt, Sleeking i Dalmases. A partir d’aquí van reaccionar i van inquietar les andreuenques. Laura Vicente va trencar la dinàmica negativa de les mataronines amb dues dianes abans d’acabar el primer quart (5-2), i Marta Bach va culminar amb un excel·lent cop de palmell una assistència de Clara Cambray a l’inici del segon parcial. Però Crespí, que va acabar amb cinc gols i designada jugadora més valuosa del partit, va evitar que la reacció del rival anés a més i, en els minuts següents, les andreuenques van treballar fort perquè les maresmenques no traspassessin la barrera psicològica dels dos gols. La bona actuació de Maria Elena a la porteria i de les seves companyes va permetre a les de Javi Aznar segellar la victòria en els últims minuts.

En l’eliminatòria següent, el Sabadell també va començar amb un demolidor 5 a 0. Aleshores, el Rubí també va marcar (5-1), però no hi va haver cap més paral·lelisme amb el partit anterior. Les de David Palma van escombrar les rubinenques i totes les sabadellenques van marcar; Maica García va ser la màxima golejadora amb sis gols.

El Terrassa i el Mediterrani van complir els pronòstics, però no van tenir una entrada plàcida a la competició, si bé al final van imposar els galons.

Les vallesanes no van poder controlar l’EW Saragossa fins a l’equador de l’eliminatòria. Les aragoneses es van avançar i en el segon parcial es van situar amb un avantatge de tres gols gràcies a l’encert de Miriam Ciudad (6-3). Però les vallesanes, liderades per Olga Descalzi, van empatar abans del descans. Després de la represa van continuar mantenint la iniciativa i van firmar un parcial definitiu de 0 a 8 que va deixar atònites les rivals. La fermesa defensiva va ser un dels puntals del Terrassa, com ho demostren els setze minuts d’imbatibilitat.

En l’última eliminatòria de la jornada, el Mediterrani també es va haver de sobreposar a un inici en el qual el Sant Feliu va presentar batalla. Les del Baix Llobregat es van avançar en dues ocasions (0-1 i 1-2), però es van fondre en el segon parcial amb el 6 a 2 del Mediterrani, que no estava disposat a deixar-se sorprendre davant dels seus aficionats i que avui confia a classificar-se per a la final.