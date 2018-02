Adel Mechaal, intractable

Adel Mechaal menja a part. Acostumat a flirtejar amb les primeres figures internacionals en la minigira del circuit mundial de la IAAF, l’atleta palamosí ha imposat els galons en el campionat d’Espanya en pista coberta per segellar el seu segon doblet en la competició, després del que va assolir a Antequera, el 2015. Després de l’exhibició de dissabte en els 3.000 m, ahir va estendre el seu domini en els 1.500 m amb una tàctica totalment oposada. Coneixedor de la velocitat final d’algun dels seus rivals com ara el gavanenc Marc Alcalà (FC Barcelona), que defensava el títol, o de Kevin López i Jesús Gómez, provinents dels 800 m, Mechaal va endurir la cursa de bon començament. Amb canvis de ritme progressius, al més pur estil africà, l’empordanès va castigar de valent tots els seus rivals i va arribar a la meta sense oposició, assaborint la victòria i saludant l’afició. El campió va cobrir l’últim mil en 2:22.3, que va superar la resistència de tots els finalistes. L’exigent atac de Mechaal, a cinc voltes del final, va sorprendre Alcalà en la cinquena posició. El migfondista blaugrana va cedir alguns metres respecte al cap de la cursa, però va saber dosificar les forces millor que els altres i, tot i que el títol va acabar estant fora del seu abast, va poder anar remuntant posicions fins a avançar Jesús Gómez en el tram final i segellar un doblet català amb la segona posició (3:43.87).

Tant Mechaal (3.000 m) com Alcalà (1.500 m) estaran en la selecció per al mundial de Birmingham, com ben segur també hi serà la banyolina Esther Guerrero (800 m), que ahir va esvair alguns dubtes sobre la petita lesió als isquiotibials que va tenir dijous. A diferència de les semifinals, la migfondista del New Balance va prendre la sortida a totes amb l’objectiu de baixar dels 2:02.00. A ritme de míting, va cobrir els 200 m en 28.61, els 400 m en 58.98 i els 600 m en 1:30.57. L’última volta se li va fer llarga, però els 2:03.45 del final certifiquen que està a punt per a la cita mundialista. Després de set títols consecutius (quatre en pista coberta i tres a l’aire lliure), Guerrero va reiterar la seva voluntat d’ampliar horitzons i de fer el salt als 1.500 m amb vista a la campanya a l’aire lliure.

El tercer títol català de la sessió va ser per a la velocista Estela García (Nike), que va conquerir la seva cinquena corona en els 200 m. La vilanovina, subcampiona en 60 m en la jornada de dissabte, va acabar exhausta després d’haver disputat sis curses en poc més de 24 hores. Amb tot, va acreditar 23.76, molt a prop del seu rècord català (23.73). La segona plaça va ser per a la seva jove companya d’entrenament Jaël Bestué (FC Barcelona), que va baixar per primer cop dels 24 segons en pista coberta i va establir una nova plusmarca estatal en categoria sub-20 (23.84). En els 200 m masculins, el velocista d’Astudillo Óscar Husillos (FC Barcelona) es va quedar a una centèsima de la plusmarca espanyola (20.69), mentre que el lleidatà Pol Retamal (FC Barcelona) va ocupar el tercer lloc i va igualar la plusmarca sub-20 de dissabte (21.23).