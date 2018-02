El sarró comença a pesar

Martin Fourcade va liderar el relleu mixt francès i es va penjar la seva tercera medalla d’or a Pyeongchang amb una altra actuació memorable. El català va ser l’últim rellevista de l’equip que va formar amb Marie Dorin Habert, Anaïs Bescond i Simon Desthieux. França va millorar cinc llocs la posició aconseguida en els Jocs de Sotxi 2014, en els quals es va estrenar aquesta prova, i va deixar amb un pam de nas la selecció noruega, la principal potència mundial en biatló, que es va haver de conformar amb la plata. Itàlia va completar el podi amb el bronze.

Els companys de Fourcade van fer bé la seva feina i van acabar el tercer relleu en la tercera posició. El retard amb què el català començava l’últim (32.6) era ben assumible per a algú que, com ell, ha exhibit un nivell d’esquí altíssim a Pyeongchang. Davant seu només hi tenia els representants d’Alemanya i Itàlia, per bé que just darrere seu el perseguia el perillós Emil Hegle Svdsen (Noruega), sorprenentment endarrerit a causa de les onze errades de tir comeses pels seus companys.

Fourcade ja es va posar segon en la primera sèrie de tirs, que va resoldre sense cap errada. L’alemany Arnd Peiffer es va mantenir en el primer lloc, però el seu avantatge ja era només de sis segons. El català el va superar a l’inici de la segona volta i va fer camí cap a l’última estació de tir, a la qual va arribar amb 4 segons d’avantatge. Peiffer va errar un tir i Fourcade va fer una sèrie neta, cosa que garantia l’or per a França malgrat que encara quedés l’última volta.

Svendsen també va fer una errada de tir, però això no va impedir que, en una última volta increïble, assolís la segona posició final. Itàlia es va assegurar el bronze en superar Alemanya pràcticament sobre la línia de meta.

Amb la victòria d’ahir, Fourcade va pujar per primer cop al podi d’una prova per equips en uns Jocs. El seu palmarès olímpic ja conté cinc medalles d’or i dues de plata, i encara tindrà l’oportunitat de guanyar-ne una altra en els relleus masculins de divendres. Ahir va esdevenir el francès amb més ors olímpics, superant els quatre dels tiradors Christian d’Oriola i Lucien Gaudin.