Mentalitzats per patir

El Barça Lassa afronta la penúltima jornada de la fase de grups de la lliga de campions a la pista del Kristianstad (a les 16 h per Esport3) conscient que haurà de patir. Les dues victòries per la mínima, contra el Vardar (29-28) i el Wisla Plock (28-27) al Palau, són molt presents en l’expedició blaugrana, que haurà de fer un penúltim esforç si vol continuar aspirant a la segona plaça de grup. En aquest sentit, independentment del que faci el Barça, els culers estaran molt pendents del partit de demà del Nantes, que només té un punt més que els blaugrana i rep la complicada visita del Vardar, el líder.

En unes altres circumstàncies, el partit a la pista del conjunt suec no hauria suposat tantes precaucions, però l’equip blaugrana, amb molts jugadors tocats i carregats de partits, no està per gaires excessos i, a més, el Kristianstad es juga pràcticament l’última oportunitat per guanyar-se un lloc en els vuitens de final. “Estem disposats a patir una altra vegada, perquè és el que toca. Patim molt sempre perquè els partits de la lliga de campions tots sabem el que és, una competició molt difícil en què tots els equips et poden guanyar”, va sentenciar ahir el tècnic barceloní Xavi Pascual després de l’últim entrenament a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí.

En l’aspecte tàctic, Pascual no espera sorpreses: “El Kristianstad no canviarà la seva manera de jugar. Ells corren moltíssim. És un equip molt alegre en el joc. En defensa són també molt agressius. És un molt bon equip i està plantejant problemes a tothom, però nosaltres no ens apartarem de la nostra línia, del nostre sistema defensiu, de voler ser contundents en la recuperació de la pilota per poder contraatacar, però això és el que volem fer nosaltres. A veure que és el que ens deixen fer.” A partir d’aquest guió, el tècnic blaugrana ha incidit especialment en el replegament de l’equip i a minimitzar les pèrdues de pilota: “Hem d’evitar que aquestes passades a la zona de sis metres existeixin, i si passen que tinguin èxit per poder fer els canvis atac-defensa que necessitem fer, i que continuarem fent.” En el partit de la primera volta, els principals perills del Kristianstad van venir dels llançaments de l’esquerrà Tim Sorensen, autor de 6 gols, i de la velocitat i eficàcia dels extrems.

Elogis a Entrerríos