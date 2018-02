Les pioneres de Burjassot

La població de Burjassot (Horta Nord) serà avui l’escenari del campionat d’Espanya de marxa en ruta, en què per primera vegada s’inclouran els 50 km femenins en el programa de competició. En el full d’inscripcions hi apareixen onze atletes, entre les quals hi ha les catalanes Olga Cabrera (Penedès) i Mar Juárez (Avinent Manresa). En la prova no hi faltarà l’alacantina María Dolores Marcos, vigent recordista estatal (4h48:26), tot i que entre les candidates al títol s’hi ha de comptar les internacionals Ainhoa Pinedo (Marathon) i Julia Takacs (Playas Castelló), que fan el salt de distància amb grans marques de referència en els 20 km i tenen l’objectiu de baixar de les 4h30, amb la qual cosa s’assegurarien una plaça per a l’europeu de Berlín.

María Dolores Marcos va acreditar les 4h48:26 el 23 d’abril de 2017 a Naumburg (Alemanya). Amb aquest registre posava fi al regnat de la lloretenca Marina Hoernecke-Gil (Berlín, 1942), l’única atleta catalana i espanyola que s’havia atrevit a afrontar aquesta distància amb anterioritat. De fet, Hoernecke-Gil va competir en els 50 km en dues ocasions a la població britànica de Basildon (5h37:24 el 1993 i 5h56:47 el 1997), que en el seu moment van ser les plusmarques mundials de majors de 50 i 55 anys, respectivament. En aquest sentit, la marxadora catalana recorda que Marcos ha fet aquest nou registre amb només 36 anys. “És tot un desafiament. És una prova molt dura i és més important estar bé mentalment que físicament”, ressalta l’atleta lloretenca. Hoernecke-Gil considera que les dones poden tenir fins i tot més resistència que els homes i recorda com va plantejar la preparació: “És semblant a la marató. En les setmanes prèvies feia tirades llargues, però mai arribava als 50 km. Un dia podia fer 30km al matí, descansar quatre hores, i fer 30 km més a la tarda. Ara, a més de l’entrenament, per afrontar aquestes proves també és molt important descansar bé.”

Valentí Massana, responsable de la marxa atlètica catalana, valora la inclusió dels 50 km en el programa femení: “Em sembla molt bé que es promoguin polítiques per la igualtat de gènere, però s’ha d’analitzar bé a l’hora de prendre decisions precipitades perquè ens pot fer més mal que bé.” L’exatleta internacional es referia a la inclusió d’aquesta prova a última hora en el mundial de Londres de l’any passat. La falta de planificació va provocar que només hi competissin set atletes, de les quals només quatre van poder arribar a meta. Sens dubte, no va ser la millor promoció de la prova, tot i que la portuguesa Ines Henriques establís un nou rècord mundial amb 4h05:56.

Cabrera i Juárez