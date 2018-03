El doble repte de Dibaba

Genzebe Dibaba converteix en or tot el que toca en la pista coberta. Més enllà dels seus sis rècords del món, ha acabat en el graó més alt del podi en les tres participacions en el mundial indoor, tant en els 1.500 m d’Istanbul 2012 com en els 3.000 m de Sopot 2014 i Portland 2016. En aquesta ocasió l’estrella etíop ha fet un pas endavant i amb vista al mundial de Birmingham assaltarà el títol de totes dues distàncies. L’endemà d’haver establert el millor registre de l’any en els 3.000 m del míting de Sabadell (8:31.23), el 13 de febrer, va confirmar la seva doble aposta. El gran moment de forma –també és la líder en els 1.500 m (3:57.45)– i la possibilitat de combinar les dues proves gràcies al programa de competició la van fer decidir a assumir aquest nou repte.

Genzebe Dibaba no serà l’única que participarà en aquestes dues proves i avui (21.15 h) haurà de compartir el protagonisme amb la gran referència local, Laura Muir. La corredora escocesa ja va fer el doblet, títol de 1.500 i 3.000 m en l’europeu de Belgrad, i en aquesta ocasió vol ampliar horitzons i mesurar les seves forces al costat de les millors especialistes mundials. Muir ja ha demostrat que pot ser una rival de consideració en els metres finals. No en va, és l’actual líder de l’any en els 800 m amb un registre per sota dels 2 minuts (1:59.69). El fet que hi hagi prou marge per recuperar-se –les sèries de 1.500 són demà (20.48 h) i la final dissabte (21.39 h)– ha animat diverses atletes a apostar pel doblet. En aquest sentit, també destaquen la nord-americana Shelby Houlihan i l’alemanya Konstanze Klosterhalfen, que comparteixen el segon lloc del rànquing en 3.000 m (8:36.01). També figuren inscrites en totes dues distàncies l’etíop Dawit Seyaum i la britànica Eilish McColgan. La kenyana Hellen Obiri, en canvi, només competirà avui en els 3.000 m.

En la minijornada inaugural hi haurà dos títols en joc més, el dels dos concursos de salt d’alçada. En la prova femenina, qualsevol resultat que no sigui una victòria de la russa Mariya Lasitskene, que tornarà a competir com a atleta neutral, serà una sorpresa monumental. No en va, la saltadora de 25 anys no ha perdut cap concurs des de l’1 de juliol del 2016 i ha aconseguit 37 victòries consecutives. A més, arriba a la cita en bona forma després d’haver sobrepassat el llistó a 2,04 m i d’haver acreditat set de les deu millors marques del curs. En el concurs masculí, el màxim favorit és el qatarià Mutaz Essa Barshim, escollit el millor atleta del curs passat i que a principis de mes va obtenir el títol asiàtic amb un vol de 2,38 m. Amb tot, Barshim es va retirar de l’Athlone Grand Prix per problemes tècnics. Si no és capaç d’oferir la seva millor versió, haurà de tenir molt en compte les prestacions del jove atleta rus Danil Lysenko, de només 20 anys, però que de moment compta les seves actuacions per victòries i ja ha volat per sobre dels 2,37 metres.