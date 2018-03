Adel Mechaal: “He somiat que era campió del món”

Adel Mechaal, la gran esperança de la delegació catalana i estatal en el mundial en pista coberta de Birmingham, entra avui en acció en les eliminatòries de 3.000 m (13.55 h, per tdp). El corredor palamosí no s’ha cansat de repetir durant tota la campanya hivernal que vol lluitar per una plaça al podi que se li va escapar pels pèls en el mundial a l’aire lliure de Londres, on va acabar quart a18 centèsimes del bronze. Abans de prendre el vol cap a la ciutat britànica encara va anar un pas més enllà: “He somiat que era campió del món i penso que ho puc aconseguir, però a l’hora de la competició pot passar qualsevol cosa.”

Independentment de les sensacions prèvies a l’hora de saltar al tartan, la realitat és que Mechaal arriba al mundial en molt bona forma. Així ho acrediten tant el seu doblet en el campionat estatal –1.500 m i 3.000 m– com la seva actuació en les tres proves del circuit mundial de la IAAF –Karlsruhe, Düsseldorf i Boston–, en què s’ha foguejat amb els millors especialistes internacionals. Precisament, l’atleta empordanès ja ha comprovat de primera mà les possibilitats dels etíops Hagos Gebrhiwet i Yomif Kejelcha, vencedors a Karlsruhe i Düsseldorf, respectivament. El tercer representant del potent conjunt etíop és el joveníssim Selemon Barega, que en la reunió de Lievin va acreditar el millor registre del curs (7:36.64). Si diumenge Barega puja al graó més alt del podi es convertirà, amb 18 anys i 43 dies, en l’atleta més jove que obté un títol mundial. Paul Chelimo, que va signar el doblet en el campionat dels Estats Units, els kenyans Davis Kiplangat i Bethwell Birgen i el marroquí Abdalaati Iguider són altres atletes que poden lluitar per les places d’honor.

Mechaal va conèixer ahir a la tarda la configuració de les sèries eliminatòries. Així, l’atleta del New Balance tindrà el desavantatge de competir en la primera de les dues semifinals. Passaran a la final els quatre primers de cada cursa i es repescaran els quatre millors temps. De la sèrie del fondista català destaquen els etíops Gebrhiwet i Kejelcha, i el kenyà Kiplangat.

Més enllà de Mechaal, avui també entra en acció una de les sensacions de l’atletisme espanyol en la campanya de pista coberta, el velocista del FC Barcelona Óscar Husillos. L’atleta d’Astudillo acredita la cinquena millor marca dels participants en els 400 m (45.86) i aquest migdia (12.20 h) afronta les sèries amb l’objectiu de guanyar-se una plaça en les semifinals. De la representació blaugrana avui també s’estrenen Lucas Bua (400 m) i Álvaro de Arriba (800 m).

Després de la minijornada d’ahir, avui es coronarà l’atleta més ràpida del campionat, amb la ivoriana Marie Josee Ta Lou com a principal candidata al títol de 60 m, i la més completa, amb la britànica Katarina Jonhson-Thompson com a favorita del públic en el pentatló. Els altres títols que també es repartiran avui són el de salt de llargada masculí i el de pes femení.