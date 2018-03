Mechaal, embalat

Amb l’escenari sota control i confiat en les seves pròpies forces, Adel Mechaal va segellar ahir amb autoritat el seu accés a la final de 3.000 m del mundial en pista coberta de Birmingham. Atent a tots els moviments del cap de la cursa, el fondista palamosí es va guanyar el bitllet per a la final de forma directa després d’acabar en tercer lloc (7:43.83) de la primera sèrie, rere dos dels grans favorits, els etíops Yomif Kejelchja (7:42.83), defensor del títol, i Hagos Gebrhiwet (7:43.55). Va ser una cursa en progressió, amb parcials cada cop més exigents (2:41, 2:36 i 2:25). L’alemany Clemens Bleistein, amb Mechaal a roda, va ser l’encarregat de marcar el ritme inicial. Els dos etíops transitaven per la cua del grup, però superat el primer terç de la cursa van anar guanyant posicions. Abans de complir el segon quilòmetre Kejelcha ja va prendre el comandament. Mechaal es mantenia ferm en el grup capdavanter, al costat del corredor de Bahrein Birhanu Balew. El defensor del títol va posar la directa cap a la victòria, mentre que el català, segon i amb l’accés a la final ja assegurat –els quatre primers passaven de forma directa– no va voler cremar més energia de la necessària i es va deixar en els metres finals, sense voler respondre a l’esprint de Gebrhiwet. La victòria en la segona semifinal va ser per al també etíop Selemon Barega (7:48.14), de només 18 anys.

Amb la feina feta, Mechaal es va ratificar en les declaracions prèvies al campionat: “Estic fort; disposat a lluitar per l’or. Per ser una semifinal s’ha corregut bastant ràpid, esperava que fos una mica més lenta, però les sensacions han estat molt bones.” Amb vista a la final, el corredor empordanès està convençut de la seva capacitat en tot tipus de plantejaments tàctics i considera que pot córrer bastant més ràpid dels 7:40.14 que va acreditar a Karlsruhe. La final serà demà a les 16.35 h.

L’hora de Guerrero i Alcalà

Avui entraran en competició els altres catalans seleccionats per al mundial: Esther Guerrero (800 m) i Marc Alcalà (1.500 m). En unes semifinals molt cares –només passa a la final la primera de les tres sèries i els tres millors temps–, la banyolina confia que la nord-americana Ajee Wilson, subcampiona mundial a Portland, imposi un ritme de cursa molt ràpid. Alcalà competirà en els 1.500 m amb el repte d’accedir a la final, una fita que no va poder assolir en el mundial de Portland. La prova està condicionada per la baixa del corredor de Djibouti Ayanlen Souleiman, líder de l’any entre els participants amb 3:35.39, per problemes amb el visat. El lleidatà Aleix Porras, que figura com a reserva, està a l’espera de saber si és un dels escollits per córrer en les semifinals del relleu de 4x400 m. En la prova individual, el velocista d’Astudillo Óscar Husillos, que milita en les files del FC Barcelona, es va guanyar el bitllet per a la final amb el millor registre dels semifinalistes després de rebaixar el seu rècord espanyol fins a 45.69.

