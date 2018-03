Coleman regna en l’esprint

El nord-americà Christian Coleman va ratificar la seva condició d’atleta més ràpid del planeta després de segellar el títol mundial en els 60 m amb un registre de 6.37, a només 3 centèsimes del seu rècord establert fa tretze dies a Albuquerque (6.34).

La tercera jornada a Birmingham també va estar marcada pel doblet de l’etíop Genzebe Dibaba, que va afegir la corona de 1.500 m a la de 3.000 m de dijous, i a la desqualificació del velocista del Barça Óscar Husillos, que havia enlluernat en la final de 400 m. L’atleta d’Astudillo va creuar la meta en primer lloc, amb uns espectaculars 44.92, que en aquell moment suposaven un nou rècord del campionat i plusmarca europea (45.05 de l’alemany Thomas Schönlebe, del 1988). Al cap d’uns minuts, però, va ser desqualificat per haver trepitjat la línia interior en un revolt. La federació espanyola va presentar una reclamació, però el jurat d’apel·lació no va variar el seu criteri després d’examinar de nou la cursa. Una patacada de consideració per a Husillos, que havia tocat el cel amb la cursa de la seva vida i va demostrar ser l’atleta més fort del campionat. Aquest contratemps va refredar el bon balanç de la federació espanyola, que abans havia celebrat les medalles de bronze de Saúl Ordóñez en 800 m i d’Ana Peleteiro en triple salt. La victòria en aquest concurs va ser per a la veneçolana Yulimar Rojas. Inèdita durant la campanya hivernal per culpa d’una fascitis plantar la saltadora del FC Barcelona es va presentar a Birmingham sense cap marca de referència. Sobre el tartan, però, va treure tota la seva capacitat competitiva per respondre a les bones prestacions de la jamaicana Kimberly Williams (14,48 m) i revalidar el títol de Portland amb un registre de 14,63 m. La gallega Ana Peleteiro, companya d’entrenaments de Rojas a les ordres d’Ivan Pedroso, va completar el podi amb una marca personal de 14,40.

El lleidatà Aleix Porras, amb 18 anys, 5 mesos i 20 dies, es va convertir en l’atleta més jove de la selecció espanyola en competir en un mundial absolut en pista coberta. El velocista català, que inicialment figurava com a reserva, va ser un dels escollits per prendre la sortida en el relleu de 4x400 m, que amb el tercer lloc de la segona sèrie i un registre de 3:07.52 no es va poder guanyar l’accés a la final. Els altres dos catalans que competien en la sessió matinal d’ahir, Marc Alcalà (1.500 m) i Esther Guerrero (800 m), no van poder superar el selectiu sedàs de les eliminatòries del mundial. D’entrada, el migfondista gavanenc va intentar accelerar el ritme per poder marcar un bon registre, però no en trobar cap mena de col·laboració va preferir reservar-se per intentar jugar-s’ho tot a una carta en l’esprint final. La seva velocitat li va permetre avançar fins al quart lloc i superar al txec Jakub Holusa, subcampió mundial a Portland, però no va ser suficient per passar a una final, reservada als dos primers. Encara va quedar més lluny de la final Esther Guerrero, que no va poder oferir la seva millor versió en les eliminatòries de 800 m. Amb el propòsit de no desgastar-se, la banyolina es va situar a la cua del grup, però a l’hora de la veritat no va poder respondre als continus canvis de les seves rivals i no va poder evitar el cinquè i últim lloc de la seva sèrie amb 2:04.06. Si la transició als 1.500 m és fructífera, aquesta podria haver estat l’última participació de Guerrero en la prova de 800 m d’un gran campionat.