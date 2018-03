“Vam guanyar el VRAC només amb la gent d’aquí” casa”

El rugbi forma part de la vida d’Héctor García (Barcelona, 24 de juny de 1992) de manera inevitable. Li ve de família: el seu avi, el seu pare i el seu tiet hi van jugar. I també per la ciutat on ha viscut sempre, Sant Boi de Llobregat, excepte els tres anys que va passar a Perpinyà, en el centre de formació de l’USAP. Diumenge va ser un dels jugadors més destacats de la Santboiana en el brillant triomf davant el VRAC Quesos Entrepinares, que arribava al Baldiri Aleu com a líder invicte.

És aquest el triomf més important d’aquesta temporada?

De moment sí que ho és. Portàvem una dinàmica negativa, després de la derrota per 45 punts de la jornada anterior, contra el Cisneros, un equip que està per sota nostre en la lliga. Per això, haver guanyat el VRAC ens reforça. I encara més haver-ho fet sense l’Afa Tauli, que està amb la selecció espanyola, ni molts dels nostres professionals, que estan lesionats. Ho vam fer el grup de casa, la part més amateur de l’equip... Ens va sortir un molt bon partit i vam aconseguir una victòria molt bonica.

El VRAC també tenia absències importants per la convocatòria de la selecció espanyola...

Sí, però ells tenen una plantilla de vint-i-cinc professionals d’un total de trenta. Al camp n’hi havia, com a mínim, dotze dels quinze. La diferència entre els dos o tres primers de la divisió d’honor i la resta és molt gran.

En tot cas, va ser un partit èpic.

Nosaltres vam proposar en tot moment i ells van anar a la contra. Vam aconseguir la primera marca, però després vam pagar dues errades i se’ns van escapar (5-12). Encara que abans del descans vam empatar, en l’inici de la segona part vam tornar a desconnectar, com ens passa darrerament, i se’ns van allunyar amb dues noves marques. Amb tot, seguíem portant la iniciativa i, per això, l’Hugo Pichot va fer una marca en una cantonada i, a manca de dos minuts, vam poder culminar la remuntada amb una marca de càstig a la qual es van sumar, fins i tot, els tres quarts. Va ser, ben bé, un triomf d’equip.

El triomf els reforça en la sisena posició. Ara toquen dues setmanes d’aturada i, després, el derbi contra el Barça. Com se l’espera?

Sempre és un partit maco. Crec que serà molt igualat, perquè ens coneixem molt. A més, hi ha molt en joc. Ells aniran a totes, perquè si no guanyen es quedaran fora del play-off molt probablement. Nosaltres anirem a assegurar la classificació entre els sis primers. Si prenem distància, només quedaran tres jornades, una de les quals contra l’Hernani, en teoria un rival fàcil.

L’objectiu és jugar el ‘play-off’ o arribar a la semifinal?

Quan vam començar la lliga l’objectiu era la tercera o la quarta posició, per jugar a casa la primera ronda del play-off. Però, ara mateix, el Senor i l’Alcobendas estan molt forts i tenen un calendari propici per mantenir aquestes posicions. Per molt que fem un bon paper, serà difícil enxampar-los. Ens tocarà jugar a fora la primera ronda del play-off, però pot passar qualsevol cosa. Ho sabem per l’experiència de l’any passat, en la final de copa.

Vostè està fent un bon any. Es planteja tornar a provar en el Top14, on va arribar a debutar?

Estic content de la temporada que porto i no, no tinc intenció de dedicar-me professionalment al rugbi. Ja tinc la vida muntada.