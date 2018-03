Les copes que mai fallen

Les copes de la Reina i del Rei mai fallen. Tothom espera el cap de setmana marcat. “És una festa de l’hoquei”, coincideixen jugadors i entrenadors. Els vuit millors equips de la primera volta de la divisió d’honor femenina i masculina es reuneixen en la competició del KO, que aquest any es disputarà a València per primera vegada en la història. “El món de l’hoquei reunit en una mateixa seu i concentrat durant 72 hores. És un format perfecte per fer caliu”, remarquen els protagonistes. A l’hora de la veritat, però, neixen les hostilitats dins un món petit en què tothom es coneix i en què la majoria té vincles amb el gran rival. I en què pot passar de tot.

El Club de Campo parteix com a gran favorit en la competició femenina. Guanyador de les dues darreres edicions i de vuit de les últimes deu copes, el conjunt madrileny està un graó per sobre de la resta. “O dos. Perquè juguen juntes des de fa anys, tenen un bloc consolidat, un gruix de jugadores internacionals, circulen ràpid la bola, tenen gol, no tenen ànsia de guanyar i mai baixen la guàrdia”, analitza Fabrizio Marchi, l’entrenador del Polo.

El conjunt barceloní, que ha fet un pas endavant en aquesta temporada, s’espolsa les responsabilitats, però és un dels candidats, juntament amb el Junior i el San Pablo Valdeluz –s’enfrontaran amb el Club de Campo (13 h)–, de plantar cara a les madrilenyes. El conjunt santcugatenc, que juga contra la Real Sociedad (15 h) anhela un canvi de guió respecte a les dues darreres edicions en què han acabat finalistes. L’Egara i el Terrassa s’enfronten (11 h) en els quarts, en un duel “en què pot passar de tot”, segons explica Andrew Wilson, l’entrenador ratllat. “El Terrassa et pot capgirar una situació des favorable o torçar-se quan sembla que et dominen amb autoritat”, analitza Wilson. Per la seva banda, l’Atlètic, que arriba a la cita amb la moral pels núvols després de guanyar la Real en lliga, vol donar la sorpresa contra el Polo (17 h).

Màxima igualtat