Loteries amb cara i creu

La copa del Rei i la de la Reina són de mal predir. Les classificacions es dilueixen a mesura que passen els minuts i es fa gran l’ombra dels shoot-outs. Ahir la loteria dels penals va haver de decidir quatre de les vuit eliminatòries que es van disputar. El Junior, el Terrassa i el Sanse, en la competició masculina, i l’Atlètic, en la femenina, van viure la cara més amarga. Els santcugatencs, que havien posat moltes expectatives en la copa, van topar amb un Barça molt inspirat que va marcar tres gols en les poques ocasions que va tenir (3-3). “La decepció és gran, però hem de seguir mirant endavant i ja tenim al cap la final four de la lliga”, va dir Roger Pallarols, el tècnic del Junior, després del partit. La bona actuació del porter blaugrana Adrian Rafi en la tanda final va ser decisiva.

També semblava que havien de ser decisius els tres gols de Marc Miralles contra el Polo, però el potencial barceloní va acabar empatant el duel a set minuts del final (3-3) i amb molta estona d’insistència. En els shoot-outs, l’experiència dels de la Diagonal va posar fi a les aspiracions dels terrassencs. “És d’aquelles derrotes que couen molt, però la setmana vinent la veurem amb bons ulls”, relatava Juanma Mas, el tècnic del CD Terrassa. El Polo es veurà les cares en les semifinals amb el Barça (15 h).

Als altres clubs de la capital vallesana, alegria. Sobretot, dels ratllats, que van golejar (5-1) el Club de Campo. Pol Gispert, Xavi Gispert, Xavi Aguilar, Lluís Mercader i Marc García-Chicote van fer les dianes egarenques. “Ens ha sortit tot”, deia Siso Ventalló, el tècnic de l’Egara, després del partit. Per la seva banda, l’Atlètic va superar l’Atlético San Sebastián en la tanda de shoot-outs, després que els bascos empatessin (1-1) en el darrer moment. Els dos equips de Terrassa protagonitzaran (17 h) un derbi d’alt voltatge.

En la competició femenina, l’Egara, el Club de Campo, el Junior i el Polo disputaran les semifinals. Un gol extraordinari de revés de Lucia Sanguinetti quan faltaven vint segons per acabar el temps reglamentari va permetre al club barceloní forçar la tanda de shoot-outs. I, aleshores, la pressió va vèncer el combinat terrassenc, format per una majoria de jugadores que encara no havien disputat mai una copa de la Reina. “Han fet un gran partit i fan un hoquei molt bonic. Vull felicitar-les”, insistia Fabrizio Demarchi, el tècnic del Polo, que preveu una nova guerra avui (13 h) contra el Junior. Les santcugatenques van suar sang per superar (1-0) la Real Sociedad amb un solitari gol de Mariona Serrahima a les acaballes. En l’altra semifinal, l’Egara, que va vèncer el Terrassa (2-1), intentarà fer trontollar la tirania del Club de Campo. “Fa un temps que les jugadores són molt competitives. Demà és una bona prova per demostrar-ho”, deia el tècnic egarenc, després del duel contra el Terrassa.