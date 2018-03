Irlanda, campió incontestable

El Sis Nacions 2018 ja té amo, i no és un altre que el XV del Trèvol. En derrotar, amb un punt de bonificació, a Escòcia, la selecció irlandesa va obligar Anglaterra a vèncer a domicili França de la mateixa manera per mantenir les aspiracions de guanyar el torneig, però el campió de l’any passat ni tan sols va aconseguir la victòria. La tarda va arrencar amb la clara victòria d’Irlanda, a Dublín, per 28-8, contra els escocesos. La victòria, l’onzena consecutiva a casa dels irlandesos des de 2013, els deixava també molt a prop del seu tercer Grand Slam, que podran aconseguir dissabte que ve, dia de Sant Patrici, a Twickenham, contra la selecció anglesa.

Tot seguit, a Saint Denis, Anglaterra va acabar abaixant el cap, tot i que va mantenir opcions de victòria fins al final. El XV de la Rosa va manar d’nici, però els gals van aconseguir arribar al descans amb empat (9-9). En el segon període, un assaig de penalització i un cop de càstig van llançar els locals (16-9). El primer assaig i transformació dels anglesos els va ficar en la lluita pel partit (19-16), però França no va trigar a ampliar el seu avantatge fins el 22-16 final.

Sis Nacions

Irlanda - Escòcia

28 - 8

França - Anglaterra

22 - 16

Gal·les - Itàlia

16 h