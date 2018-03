Una vegada més

De nou, la mateixa pedra en el camí. El Junior va caure ahir contra el Club de Campo en la tercera final de la copa de la Reina consecutiva amb les mateixes protagonistes. “En aquesta ocasió, les sensacions són pitjors que en les altres dues finals de la copa perquè no hem estat dins el partit en cap moment”, va dir Carlota Petchamé després del duel. I és que, a excepció de dues ocasions en el primer quart, les santcugatenques van oferir ben poc en atac. “No sé què ens passa en les finals però no fem el nostre joc. No sé si són els nervis o què és...”, hi va afegir Mariona Serrahima. El Club de Campo es va avançar amb un gol de Begoña García en el segon quart i llavors ja no va donar treva a un Junior que va patir físicament però, sobretot, mentalment.