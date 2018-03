El Godó tindrà cinc dels deu primers de l’ATP

El manacorí Rafael Nadal, segon jugador del rànquing mundial, el búlgar Grigor Dimitrov (4), el belga David Goffin (6), l’austríac Dominic Thiem (7) i el sud-africà Kevin Anderson (9) encapçalen el cartell del Barcelona Open BancSabadell-Trofeu Comte de Godó, que es disputarà a les instal·lacions de l’RCT Barcelona-1899, entre el 21 al 29 d’abril . El torneig, que ha estat presentat avui al Saló de Cent de l’ajuntament de Barcelona, tindrà tres jugadors més que es troben en el Top-20 del circuit professional: Pablo Carreño (14), Roberto Bautista (16) i l’argentí Diego Schwartzman (17).

El Godó també recupera al japonès Kei Nishikori, campió del torneig el 2014 i 2015, finalista el 2016 i que no va poder disputar-lo l’any passat per una lesió de canell. “És una bona notícia, perquè Kei és un jugador molt estimat aquí. Quan juga, les grades del Tennis Barcelona s’omplen de banderes japoneses i crec que això també és bo per a la promoció internacional del torneig”, ha afirmat Albert Costa, director esportiu del torneig. Costa ha subratllat també que en aquest Barcelona Open BancSabadell es podran veure alguns membres de l’anomenada ’Next Gen’, la nova generació de tenistes de l’ATP: “Comptarem amb jugadors com Andrei Rublev, Hyeon Chung o Karen Khachanov, que estan cridats a estar entre els deu primers del circuit en un futur”.

Per la seva banda, el president del RCT Barcelona-1899, Albert Agustí, ha explicat que enguany el torneig homenatjarà Toni Nadal, el que ha estat entrenador de Rafa Nadal fins a la temporada passada i que ha deixat de preparar el seu nebot per dedicar-se a la formació de joves valors a l’acadèmia que el número 2 del rànquing mundial té a Mallorca. Agustí també ha confirmat que el torneig se sumarà, per primera vegada en la seva història, a la moda dels ‘e-sports’ i que 256 jugadors s’enfrontaran en un videojoc de tennis la fase final del qual es disputarà durant el Godó.