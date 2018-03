“Soc millor jugador que quan vaig guanyar la copa”

Leandro Esquerdinha (18 de novembre del 1985, Cuiaba, Brasil) és un dels grans valors ofensius del Barça d’Andreu Plaza, que demà comença l’assalt al tron de la copa d’Espanya. Fitxat l’estiu passat, assegura que ha viscut una adaptació ràpida a la ciutat i al club després de cinc cursos a Rússia. Tot i el seu posat tranquil i el seu to calmat, assegura que té aquell cuquet abans d’una gran competició i està convençut que l’equip ho té tot de cara per alçar la copa d’Espanya, un títol que ja va guanyar amb El Pozo.

Com es troba? Acumula diverses setmanes a un bon nivell després de la lesió al turmell...

Estic plenament recuperat, però encara em falta una mica de ritme. Els quatre gols contra el Saragossa em van anar bé per treure’m una espineta. Després d’una lesió tan llarga, és complicat entrar i adaptar-te al ritme al cent per cent. I més si al davant tens partits contra equips de la talla de l’Inter i El Pozo, on vaig jugar menys per motius obvis. Sé que he de millorar, però soc a prop d’on vull ser per fer el meu millor joc.

No li ha costat adaptar-se.

El Barça es és una altra vida. L’estructura és enorme. M’hi he adaptat amb facilitat, tant esportiva com professionalment parlant. Hi estic a gust. A l’inici de la lliga, fins que em vaig lesionar, tot va anar molt bé. I la família, que per a mi és una part importantíssima, també està bé i això em fa feliç i em tranquil·litza. Tampoc no crec que sigui complicat, perquè és impossible no adaptar-te al Barça o a Barcelona. Tot són facilitats.

Han recuperat gent important per a la copa d’Espanya.

Sí, som quinze i tots tenim la convicció que som importants. Cadascú aporta el seu granet de sorra i entenc que l’Andreu també està content. Per ell no hi ha diferències entre jugadors.

L’ambient al vestidor és diferent abans d’una gran competició. Què es respira?

Sempre vols guanyar tots els partits, però la copa d’Espanya, la UEFA Futsal Cup i el play-off tenen un component especial i les esperes. Són els records que t’endús per al futur. I crec que en l’esport es viu de les alegries, i a Madrid podem tenir la primera.

Vostè que fa menys que és al vestidor, sent que l’equip té pressió per guanyar un títol?

Entre nosaltres, no en parlem mai. Però fa tres temporades que el club no guanya títols en aquesta secció. I és clar, es fa una inversió molt alta que no et permet anys en blanc. No tenim ansietat, però hi ha aquell punt de responsabilitat de saber que tenim tots els mitjans possibles per guanyar i que no podem fallar.

Superar l’Inter i classificar-se per a la final de la copa del Rei els va alliberar?

Va ser una eliminatòria duríssima. I és clar… eliminar l’Inter té un gust especial. I més perquè veníem d’on veníem. És el nostre rival directe i era la primera vegada de la temporada que algú s’havia de quedar fora. Ens ha donat un punt de confiança.

Vostè ja sap què és una copa d’Espanya.

Sí! [riu] Vam marcar set gols al Barça. Guanyar la copa d’Espanya és com guanyar el torneig, que és l’essència del futbol sala. Me’n vaig adonar de la importància de la competició des de Rússia; la gent es canviava els horaris dels partits per poder gaudir de la copa.

Diu Juanjo que l’Esquerdinha de Múrcia no és el mateix d’ara. Coincideix?

En l’etapa a Múrcia era molt jove, tenia una altra mentalitat. Ara tinc un fill, estic casat… Tinc objectius al cap que no tenia aleshores. I la maduresa fa molt. Intento aprofitar tot el que he après per ser un jugador més complet. Aleshores vaig venir amb tantes ganes i amb tanta emoció que pecava de precipitació. I, de vegades, volia fer massa. Ara soc més bon jugador i vull exhibir el meu màxim nivell per donar títols al Barça.