El futur immediat de l’atletisme català, en joc

Una vuitantena de clubs amb dret a vot i els diferents estaments de l’atletisme català –atletes, jutges i entrenadors– triaran demà entre la candidatura continuista de Joan Villuendas, president de la federació des del 2012, i l’alternativa que proposa Mercè Rosich, que entre moltes altres tasques ha dirigit el CA Manresa des del 2000 al 2018. Les eleccions, en el marc de l’assemblea general extraordinària, són al Consell Català de l’Esport d’Esplugues de Llobregat a les 10 h en primera convocatòria i a partir de les 10.30 h en segona.

“Orgullosos del passat, compromesos amb el present i il·lusionats amb el futur.” Amb aquest lema, Villuendas es presenta a la reelecció per als pròxims quatre anys amb l’aval de la feina feta. “Malgrat les dificultats que hi hagut aquests temps, hem pogut sanejar econòmicament la federació, tot i que les subvencions es van reduir gairebé del 50% quan vam accedir al càrrec, al 2012. Hem mantingut l’estructura econòmica i hem consolidat els resultats esportius, i som la millor federació en totes les categories”, resumeix el dirigent vallesà. “Per una federació d’avui i per demà” és l’eslògan de la candidatura de la dirigent manresana. Rosich vol fer valer l’experiència de gairebé cinc dècades en el món de l’atletisme: “He jugat gairebé tots els papers. He estat entrenadora, atleta, directiva durant molts anys, he presidit una entitat com el CA Manresa durant divuit temporades i tot plegat m’ha donat força coneixement de tots els àmbits de l’atletisme.” La candidatura alternativa té el propòsit “d’actualitzar, de constituir una junta oberta, propera al territori i molt present a la realitat dels atletes, dels entrenadors i dels clubs de Catalunya, que són el bressol de l’atletisme.” En aquest sentit, Rosich va posar en dubte l’afirmació de Villuendas, que va assegurar que els clubs grans, en referència sobretot al FC Barcelona, l’AA Catalunya i l’ISS l’Hospitalet, li donaven suport. “Què és un club gran? Depèn del que es valori. El que té més llicències? El que té els millors atletes? Per mi un gran club és el que fa la feina cada dia, que lluita amb la població que té, que fa una bona promoció i que s’espavila amb els seus recursos. Això és un gran club. He voltat diferents racons de la geografia catalana per buscar què fan realment els clubs de Catalunya, els problemes i les inquietuds que tenen, els seus objectius, i que puguin aportar la seva experiència”, resumeix.

Villuendas també ha volgut destacar entre les fites del seu mandat l’increment del nombre de llicències, de 9.850 el 2012 a 13.525 el 2017, la majoria provinents de la promoció i de l’atletisme veterà. La recuperació del míting de Barcelona, la implantació de la reunió de pista coberta i l’organització de diferents campionats d’Espanya són altres aspectes que el president sortint destaca dels seus sis anys al capdavant de la federació catalana. Amb vista al futur, Villuendas ja ha avançat que es canviarà el format de la lliga catalana i que se separarà el campionat de Catalunya del míting.

Rosich, que aspira a ser la primera dona a presidir la federació catalana d’atletisme en més de cent anys d’història, es mostra esperançada amb vista a les eleccions. “És una competició i fins que no es jugui el partit no podem dir qui ha guanyat”, sentencia. Al seu torn, Villuendas, que ja ha anunciat que no es tornarà a presentar, reitera el lema del seu equip: “Orgullosos del passat, compromesos amb el present i il·lusionats amb el futur.”