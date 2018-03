Del Potro excel·leix

Juan Martín del Potro (6) va trencar ahir la ratxa de disset triomfs seguits de Roger Federer (1) en un 2018 fins ara immaculat i va guanyar, salvant tres pilotes de partit, el títol d’Indian Wells per 6-4, 6-7 (8) i 7-6 (2) en dues hores i 42 minuts. És el setè triomf de l’argentí contra el de Basilea en vint-i-cinc enfrontaments i representa el seu 22è títol i el seu primer Masters 1.000 en quatre finals.

Molt sòlid seguint el fil de la semifinal, en què va esbandir sense contemplacions el canadenc Milos Raonic (32) per 6-3 i 6-2, Del Potro va donar el primer cop d’efecte amb un break en blanc (3-2). Mentre que el suís tenia dubtes, l’argentí estava pletòric, tant en potència, com en eficiènciai canvis de direcció que feien anar de bòlit l’helvètic. Del Potro va consolidar l’avantatge amb el seu servei tot i una tímida reacció del rival (4-2). L’alt percentatge de primers va permetre al sud-americà arribar amb fermesa i amb un avantatge notori al tram final del set (5-4) i disposar del seu servei per tancar-lo. No va titubejar (6-4). Federer, que contra Borna Coric en la semifinal va saber sobreviure al gran partit del croat, estava desbordat per les circumstàncies. Del Potro només va cometre tres errors en el primer acte i no va concedir cap pilota de trencament.

Federer va cridar de ràbia quan va salvar la segona pilota de break del primer joc del segon acte (15-40). Irregular, va anar trampejant fins que va malbaratar dues pilotes de trencament i de set amb 15-40 (5-5). El desenllaç va ser un joc decisiu dramàtic tancat per Federer en la cinquena oportunitat després de salvar una pilota de partit. El tercer set va ser igualat, fins que un revés creuat espectacular sobre el segon servei va consumar el trencament favorable a Federer (5-4). El suís va malbaratar tres pilotes de partit i l’argentí va reviure (5-5) i va ser molt superior en un tie-break en què Federer va cometre dues dobles faltes.