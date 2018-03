El menjar és a taula

“L’últim quilòmetre de Bob [Jungels], a més de 60 per hora, pràcticament m’ha deixat la taula servida”, deia Álvaro Hodeg (Quick-Step) amb relació al seu triomf ahir en l’esprint de Calella, que va guanyar amb una facilitat tan manifesta que dir que ho va fer amb una cama sembla massa esforç i tot. Després d’estrenar-se el cap de setmana, el d’ahir és el segon triomf de l’any per al colombià –nascut a Montería el setembre del 1996–, un dels setze que eren ahir en la sortida. Hodeg, llançador habitual de Fernando Gaviria (1994) en els esprints, serà avui el primer portador del nou mallot de líder de la Volta, la 98a edició de la qual va arrencar ahir a Calella amb l’etapa de la Costa Brava per Tossa, Romanyà i un port de tercera (Collsacreu), que va servir per repartir també els primers punts de la muntanya i fer serrar les dents als velocistes que aspiraven a guanyar l’etapa. “He patit una mica en el darrer port, però l’equip m’ha esperat a la baixada i en els últims quatre quilòmetres ens hem posat al davant”, explicava Hodeg, que de vell podrà explicar una anècdota que l’acompanya –el seu cognom està mal escrit per un error del funcionari del registre–, així com, si es compleix, el gran objectiu de la seva prometedora i ja triomfant carrera professional: “El meu somni és guanyar una París-Roubaix. No sé si en seré capaç, perquè és una cursa molt dura, però treballo cada dia per aconseguir-ho i en algun moment hi seré disputant-la.”

La filosofia

“La tasca de Bob [Jungels], Michael [Morkov], Jhonatan [Narváez], James [Knox]..., de tots els meus companys, ha estat increïble”, explicava Hodge, que no es plantejava minuts després de guanyar repetir avui, perquè prou feina tenia a assimilar, primer, i gaudir, després, el triomf, la pedra filosofal del conjunt belga, que, malgrat perdre referents any rere any –Daniel Martin, Tom Boonen i David de la Cruz aquest últim–, manté el seu constant idil·li victoriós: ja acumula disset triomfs des que va arrencar el calendari del 2018, incloent-hi un en pista. “L’esperit de l’equip és la victòria, i treballem dia rere dia amb un únic objectiu: vèncer, sigui quina sigui la persona que ho hagi de fer”, deia Hodeg.

El guió