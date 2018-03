El pla B estava previst

La tercera etapa de la Volta Catalunya no arribarà a Vallter com estava inicialment previst, segons va anunciar ahir al vespre l’organització de la prova després de la reunió d’un comitè format pel responsable dels Mossos d’Esquadra, un representant dels equips, un dels recorreguts, el metge i la direcció, que és qui va prendre la decisió final. “El servei meteorològic ens ha avisat que en tota l’arribada hi pot haver risc d’allau i les carreteres properes també estaran complicades. I ens hem estimat més aplicar un pla B que ja teníem preparat i modificarem l’últim tros sense fer Rocabruna perquè tampoc sabem les condicions que ens podem trobar”, va dir Rubèn Peris moments després que es fes oficial l’anunci a quarts de vuit del vespre. “Possiblement farà sol però hi ha risc d’allaus i no ens volem arriscar. I quan vam fer el pla B pensant que podia nevar a la zona ja vam decidir que tampoc passaríem per Rocabruna.” L’etapa de demà, una de les dues reines abans de la modificació per la d’avui, s’hauria de desenvolupar correctament segons va dir Peris quan explicava la decisió. Hi ha port del Jou (1a) arribant-hi per Berga i la Creueta, un clàssic cicloturista (especial) per arribar a la Molina pels Alabaus i tornar-hi per Masella en el final d’etapa (1a) per Alp coincidint amb el 75è aniversari de l’estació i la instal·lació del primer teleesquí a l’Estat. Avui, en canvi, un cop el pilot arribi a Olot per Bracons –el primer dels tres ports de primera del primer perfil previst– anirà fins a Camprodon pels túnels de Collabós, l’alternativa a Capsacosta des dels anys noranta.

Escenari propici

“És una etapa dura, segurament hi haurà una escapada a la sortida amb bastants corredors ” és la prèvia que feia ahir a Mataró Jordi Simon (Burgos BH), abans de l’inici de la segona etapa i, evidentment, la modificació posterior, amb referència a les etapes d’avui (153,2 km amb un port de primera i un de segona) i demà a la Molina (171, un de primera i especial). “Pot ser més per als homes de la general que per a nosaltres, que lluitem més per les escapades”, va indicar el navassenc (1990), un clàssic de la prova catalana els darrers anys amb els respectius equips en què ha estat i en què sempre ha tingut protagonisme amb atacs valents en les etapes pirinenques, un escenari propici per a les seves condicions. “A veure on estem i quin pot ser el nivell quan pugem”, hi va afegir Simon qüestionat per si seria demà el seu dia.

Protagonisme