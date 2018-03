Canvi d’hora avançat

L’etapa més llarga de la 98a edició de la Volta a Catalunya, amb 213 quilòmetres entre Llívia i Vielha sense el port de la Bonaigua –camí més curt–, va ser la que va acabar més d’hora. Com si els corredors ja haguessin fet el canvi d’hora d’aquesta matinada. Jarlinson Pantano (Trek) ja havia creuat la línia d’arribada abans de les 16 hores. Un quart d’hora després, s’entregaven els premis –sense el síndic, que no hi va arribar a temps–, amb els 153 ciclistes que sobreviuen a la cursa des de Calella havent completat el recorregut, i a dos quarts de cinc, l’arc d’arribada ja tocava l’asfalt de l’avinguda del Pas d’Arró.

La pluja que podria caure avui és una de les circumstàncies que podrien incidir en la general, segons el seu líder, Alejandro Valverde. Egan Bernal (Sky), el seu perseguidor més immediat, li va retallar tres segons (sortia a 19). “És cert que el més dur ja ha passat, però queden dos dies que podrien ser clau. Tenim 16 segons, que no són gaire, i fins que no s’arribi a la meta de Montjuïc...”

Per feina

Bernal es va endur els tres segons de bonificació en l’esprint intermedi de Puigcerdà. “Hem entrat en una rotonda malament i no hem estat prou atents. Però crec que no és significatiu malgrat que siguin a favor seu”, va dir Valverde, i va afirmar que el paper del seu equip serà defensar-se: “El que ha d’atacar és ell, que ha d’eixugar la diferència.” Entregats els primers segons, es va formar l’escapada del dia, al quilòmetre 25, amb Jordi Simon (Burgos) i onze homes més. El navassenc, atonyinat per la caiguda en el darrer quilòmetre de l’etapa amb final a Camprodon dimecres, es va prendre un respir en la de La Molina abans-d’ahir, i ahir ja va recuperar la seva grapa: 4 minuts de diferència a l’inici del port del Cantó (Especial), després de fer 52 quilòmetres en la primera hora. El bagenc va ser el primer a coronar-lo. En el de Perves (1a), va ser segon darrere Pantano quan l’escapada havia superat els 4 minuts de coixí i, a l’arribada, va entrar despenjat del pilot i tot –Matej Mohoric (Barain), tercer a 10 segons, va celebrar la seva entrada en un esprint de tres pensant-se que era el vencedor. El líder del Trek, que s’ha alliberat amb la retirada de Contador, i el noruec Vegard Laengen (UAE) van resistir fins al final i, en el darrer quilòmetre, Pantano es va poder desempallegar del seu excompany a l’IAM Cycling per no haver de decidir l’etapa en l’esprint: “No sabia que la baixada fos tan complicada. I te la jugues; és un moment en què ho has de fer, i gràcies a Déu ha donat resultat”, va dir. “Pensàvem que era un dia que l’escapada podria arribar i ho hem fet bé: hi hem entrat dos corredors de l’equip”, explicava amb relació a l’aventura triomfal, la segona en aquesta Volta després de l’heroica de Thomas de Gendt a mitja setmana.

Montjuïc ja fa xup-xup