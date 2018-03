Tocarà remuntada al Palau

El FC Barcelona Lassa va perdre el primer assalt contra el Montpeller i haurà de remuntar tres gols dissabte vinent al Palau Blaugrana si vol continuar viu en la lliga de campions. L’equip català va marcar el ritme de joc en la primera meitat i només la pèrdua d’efectivitat en el tram final va permetre que el conjunt occità reaccionés i signés les taules en el descans. En el segon període, el Montpeller va guanyar consistència defensiva i l’aparició del gegant lituà Jonas Truchanovicius (2,03 m), autor de vuit gols i escollit el millor jugador del partit, va acabar de decantar el duel del bàndol local.

Després d’uns minuts inicials de tempteig, el Barça va agafar embranzida amb un Timothey N’Guessan desencadenat. El lateral francès va jugar els seus millors minuts des que és a l’equip blaugrana i amb una única errada inicial, va enllaçar sis canonades que van desarmar el 5-1 defensiu dels occitans, amb Jean Loup Faustin com a jugador més avançat. La primera línia blaugrana també trobava bones connexions amb el pivot, on Kamil Syprzak va burxar en la ferida per obrir una màxima diferència de quatre gols (8-12). Patrice Caneyer va canviar el sistema defensiu –va passar del 5-1 al 6-0– i a partir d’aquí es va iniciar el camí de la remuntada del Montpeller. El Barça va perdre efectivitat, l’entrada del futur blaugrana Ludovic Fàbregas donava consistència a la rereguarda local –va deixar la seva targeta de presentació a N’Guessan– i Vincent Gerard començava a fer-se gran a la porteria. Valentin Porte i Michael Guigou deixaven mostres de la seva qualitat des dels extrems i dues accions de Vid Kavticnik, un llançament llunyà i un penal, van tancar el primer acte amb empat a 13. El Barça va estar-se més de sis minuts sense anotar, va encaixar un parcial de 4-0 i a sobre perdia Viran Morros per als primers instants de la segona meitat.

Ja en el segon temps, el Montpeller continuava embalat i prenia la iniciativa gràcies a una canonada marca de la casa de Truchanovicius i a un contraatac de Soussi (15-13). Aleix Gómez, molt lluitador des de l’extrem, va aturar la llarga sequera blaugrana i Dika Mem restablia momentàniament l’equilibri. L’equip occità, però, marcava la pauta i tres gols consecutius de Baptiste Bonnefond obrien una bretxa de 3 gols (21-18). Des de la segona línia, Syprzak i Aleix Gómez aturaven el cop i donaven aire a l’equip, però no podien capgirar la dinàmica de joc. Truchanovicius, molt inspirant, continuava castigant la porteria defensada per Gonzalo i donava ales al públic que omplia el petit pavelló René Bougnol. A l’altre bàndol, N’Guessan, gairebé infal·lible en la primera meitat, va estar molt més ben defensat en la segona, amb Fàbregas com a principal baluard, i només va poder signar una diana més en el tram final. Precisament, el pivot de Banyuls de la Marenda va marcar el definitiu 28-25 amb què es va tancar el primer assalt entre occitans i catalans. El segon serà dissabte vinent a Barcelona.

