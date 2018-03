Sempre reservat i sempre amb un to tranquil i conciliador, Miguel Andrés és el conseller a l’ombra d’Andreu Plaza. És un home de futbol sala que ha viscut molt i amb recorregut internacional. Txus Lahoz, el mànager esportiu, va apostar en ferm per ell fa un any i mig i se sent reconegut i escoltat dins l’organigrama del club. “Valoren la meva opinió. No sóc allà pel sol fet de que es digui que estic dins el cos tècnic”, diu, agraït, el segon entrenador del Barça. Coincideix “en gran mesura” amb la manera de veure el futbol sala del primer entrenador blaugrana, però “sempre hi ha petits detalls en què l’Andreu té una opinió i jo en tinc una altra”, explica. Miguel Andrés va ser primer entrenador del Dina de Moscou i de la selecció holandesa abans de venir a Barcelona, a més d’una llarga trajectòria a la lliga espanyola dins el cos tècnic de Playas de Castellón i l’aleshores Interviu. “Amb la meva experiència, intento entendre en cada moment què necessita l’Andreu. Durant els partits, quatre ulls hi veuen més que dos, però, a vegades, un entrenador no necessita una altra opinió... necessita que l’escoltin o un reforç. Dins el vestidor tenim les nostres preferències però, quan sortim fora, som una sola veu”, diu Miguel Andrés.

És l’encarregat de fer l’anàlisi i els vídeos que veuen els jugadors abans de cada partit. En dies com el d’avui, en què el líder i gran rival a batre en totes les competicions, el Movistar Inter, visita (21.15h, Esport 3) el Palau Blaugrana, la seva feina agafa especial importància. “O no, perquè els entrenadors donem molta més informació de la que necessita el jugador per guanyar un partit. Es coneixen molt i repetir les coses els pot arribar a saturar. Intentem centrar-nos en allò que va decidir els darrers partits”, diu el segon entrenador del Barça Lassa. “No ens mengem el cap en grans coses que puguin sorprendre perquè és molt complicat trobar-les. Ens coneixem tots molt. Preferim reforçar allò que sabem que fem bé”, comenta Andreu Plaza abans del partit que avui disputaran el primer i el segon classificat de la lliga, avançat per la disputa de la UEFA Futsal Cup el mes d’abril vinent. “I incidir en els errors comesos. En els dos duels de copa del Rei que vam jugar fa poc ens va costar molt arrencar, n’hem parlat”, hi afegeix Plaza.

Durant cinc temporades, Miguel Andrés va fer de segon entrenador i de fisioterapeuta de l’aleshores Interviu. A les ordres de Juanlu Alonso, primer, i Jesús Candelas, després, aquell equip va meravellar el món. “Per mi, és el millor equip de la història. Anaven als camps sabent que guanyarien i tenien qualitat per donar i per vendre. D’allò, crec que encara en queden reminiscències; sobretot, el caràcter guanyador que es va forjar aleshores i l’exigència que es va generar sobre el club”, comenta el tècnic Miguel Andrés.

Considera que el Barça està treballant bé i que, aviat, les tornes canviaran amb l’Inter. “Tenen dos avantatges que aviat seran desavantatges: l’experiència de la seva plantilla en els grans partits exigents i que fa molts anys que guanyen. Això et dona una tranquil·litat que nosaltres, l’equip que conquesta, no tenim. Amb feina i temps, els nostres jugadors creixeran i capgiraran la situació”, conclou. De moment, continuarà sent el conseller d’Andreu Plaza a l’ombra.