Un punt d’estratègia

El Barça no va passar de l’empat ahir amb el Movistar Inter en el duel avançat de la lliga per la disputa, el 20 i el 22 d’abril, de la UEFA Futsal Cup. Els blaugrana, d’aquesta manera, es queden a tres punts dels madrilenys, que mantenen el lideratge i que, a més, encara han de disputar un partit més. Un punt insuficient per al conjunt d’Andreu Plaza, que ahir, amb tres gols d’estratègia d’Esquerdinha, va mostrar-se brillant a pilota aturada però li va faltar un pèl d’inspiració en l’atac estàtic.

La primera part va començar amb un ritme frenètic. El Barça dominava i generava ocasions, però, efectiu, l’Inter es va avançar. Solano, a la sortida d’un córner, va fer el 0-1. Va ser el preludi de tres minuts de bogeria en què els blaugrana van empatar amb una jugada semblant a la del gol dels madrilenys i Gadeia va tornar a posar a davant l’Inter aprofitant una pilota que li va quedar franca després d’un mal tall defensiu de Rivillos. Abans, Esquerdinha havia empatat el duel a un gol amb una rematada al cor de l’àrea, també, com el 0-1, en una magnífica jugada de pissarra. El Barça duia la batuta però l’efectivitat del conjunt madrileny, que també va estavellar un pilota a la fusta, era demolidora i aprofitava els petits errors dels locals. Tot i anar a sota en el marcador, els blaugrana van continuar empenyent i van tornar a trobar el camí del gol mitjançant, de nou, Esquerdinha, que, servit per Joselito des de la banda, va fer el 2-2 abans del descans.

En la segona meitat, el tu a tu entre els dos conjunts va continuar sent d’alt voltatge. L’Inter va trepitjar més terreny blaugrana però no hi va haver ocasions clares fins a l’equador del segon temps. Esquerdinha, de nou des de la cantonada i aquesta vegada assistit per Sergio Lozano, va posar per primera vegada el Barça a davant. Els blaugrana veien premiat el treball dels primers trenta minuts, però l’Inter va tornar a replicar immediatament. Pola, amb una volea mossegada que va despistar la defensa, va tornar a posar l’empat en el marcador.

El gol va deixar un pèl grogui el Barça, que va veure com Juanjo havia de salvar més d’una ocasió clara. Va agafar aire, el conjunt blaugrana, empès per un Palau magnífic i, tot i posar setge a la porteria de Jesús Herrero a les acaballes i amb Tolrà fent de porter jugador, no hi va haver manera de desfer l’empat. El Barça, enguany, encara no ha estat capaç de guanyar l’Inter.