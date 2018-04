La final a vuit està a tocar

La bona defensa, l’encertada actuació del seu porter i la definició davant la porteria contrària van portar l’Atlètic Barceloneta a guanyar el JUG Dubrovnik croat per 8-6 i fer un gran pas per classificar-se per a la final a vuit de la lliga europea. Els mariners van sumar la seva sisena victòria en la fase de grups i van consolidar la segona posició. El partit es va caracteritzar per les ratxes golejadores dels dos conjunts i el Barceloneta va ser el que en va treure millor rendiment. La seva sortida a la piscina de Sant Sebastià va ser espectacular i es va avançar amb un 3-0 contra l’actual subcampió europeu. El conjunt croat va saber respondre amb un parcial de 0-4, i es va arribar al descans amb un resultat anivellat, 4-4. La següent bona ratxa de gols va tornar a ser per als mariners, que en van marcar cinc de seguits i els va fer passar d’un 3-4 advers a dominar per 8-4, i pràcticament sentenciar el partit. En els darrers minuts, el JUG va marcar dos gols més, però en cap moment va fer perillar la victòria local. Els vuit gols dels mariners van estar molt repartits i vuit jugadors diferents van marcar. El porter Daniel López Pinedo va tenir una gran actuació amb aturades de mèrit en moments importants.

En el primer atac del Barceloneta, Blai Mallarach va inaugurar el marcador, i no s’havia arribat a la meitat del primer quart que els mariners ja dominaven per 3-0 amb gols de Fran Fernández i Àlex Bustos. Un temps mort del tècnic del conjunt croat va canviar les coses i el Dubrovnik va ser més intens en defensa i molt més efectiu en atac i va arribar a la fi del primer quart amb un curt 3-2 en contra. En el segon període, els croats van mantenir el seu encert i amb dos gols més es van posar al davant (3-4). Després de vuit minuts sense anotar, el Barceloneta va tornar a trobar el camí del gol i Josip Vrlic va fer el 4-4 amb el qual es va arribar al descans.

Pinedo atura un penal