El Polo es queda a les portes

La tanda de shoot-out va deixar al voral europeu el Polo. Un darrer error en el llançament de Llorenç Piera va eliminar el conjunt de la Diagonal, que va merèixer més en el K08 de l’Euro Hockey League. Els barcelonins, que feia nou temporades que no accedien a la fase final de la màxima competició continental, van perdre una oportunitat d’or per capgirar la història, però la sort en la tanda de penals no li va somriure. El darrer penal del belga De Kerpel va aniquilar les seves aspiracions.

Va empènyer l’Herakles en el primer quart però sense inquietar en excés, perquè els homes que dirigeix Carlos García Cuenca no van patir gaire. Els barcelonins van ser superiors però no ho van saber aprofitar amb grans ocasions en atac. Timmermans li va aturar un gran llançament a David Alegre en l’oportunitat més clara dels barcelonins.

També van tenir una ocasió els belgues des de la cantonada en el segon quart. No va sagnar l’equip de la Diagonal, que va mostrar-se sempre molt ferm en zona defensiva. Els barcelonins van veure com l’Herakles s’estirava a les acaballes del segon període, però un llançament de Javi Cabot dins l’àrea va frenar les expectatives d’un Herakles combatiu. La defensa dels belgues va evitar el primer gol dels de la Diagonal. El setge sobre la porteria de Timmermans va ser més contundent que mai en el segon període, però al conjunt barceloní li va fallar la punteria. Guille Chaves també va avisar amb un llançament per sobre del travesser belga.

En l’inici de la represa, el Polo es va avançar amb una diana de penal córner de Borja Llorens. El gol, però, després d’una jugada ben treballada dels barcelonins, no va inquietar els belgues, que, sense merèixer massa, van empatar el duel mitjançant un altre penal córner. La decisió arbitral, un pèl dubtosa després d’un toc revés d’Àlex Casasayas, va trastocar el guió del Polo. En el darrer període, el Polo va fer mèrits per canviar la dinàmica, però li va faltar precisió quan superava la línia de 22.

En els penals, tot i capgirar un primer error, el Polo va claudicar després del llançament de Llorenç Piera. El conjunt barceloní es torna a quedar a les portes de la final a quatre de l’Euro Hockey League, la màxima competició continental.