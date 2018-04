Oriol Cardona vol confirmar una progressió meteòrica

Oriol Cardona (1994, Banyoles) va ser onzè el 2017 en la general de la copa del món d’esquí de muntanya. El cap de setmana vinent arriba a la prova final, a Madonna di Campiglio –una de les estacions més elitistes dels Alps italians–, en el tercer lloc de la general i el segon en la modalitat d’esprint. En un cap de setmana que es preveu intens, el gironí haurà de resistir contra totes les figures mundials, sobretot els temibles esquiadors de l’equip italià, en l’exigent cursa individual i en l’esprint, on s’ha convertit en un vertader especialista. “Vaig a Itàlia a mantenir com sigui el tercer lloc en la general perquè era impensable a principi de temporada que arribés a la darrera prova en aquesta situació”, manifesta l’esquiador, que no podrà tenir el suport de Kilian Jornet, lesionat en la darrera Pierra Menta, on Cardona ja va fer una sensacional actuació al costat de Marc Pinsach, que també ha estat convocat per a la prova italiana.

Cardona explica perquè considera que ha evolucionat tant d’una temporada a l’altra: “Sobretot em sento molt més fort en les pujades, i això es veu en les curses verticals, i també he perdut la por en els descensos. Fa tres temporades vaig tenir una caiguda greu i em vaig trencar els creuats. Això em va tenallar durant un temps però ara m’he deixat anar”, assenyala l’esquiador, que té l’italià Davide Magnini a només cinc punts en la general absoluta, una diferència irrisòria tenint en compte que es fan dues proves. “Les diferències són tan petites que no penso a avançar ningú sinó que no m’atrapin”, admet Cardona, que no coneix el recorregut de Madonna di Campiglio, a diferència dels seus rivals italians. Amb tot, el català és segon en la general d’esprint i qualsevol errada del líder, Nicola Canclini, li obriria les portes al seu primer títol en la copa del món, un èxit que en la categoria masculina només ha assolit Jornet.

Després de la prova Cardona es concentrarà a preparar la temporada de curses de muntanya.